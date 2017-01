Accueil » Autour de la BD » Expos-Salons » « EN TOUTE MODESTIE – Archipel Di Rosa » – Du 04 février au 17 septembre 2017 au Musée International des Arts Modestes de Sète

Chez Bulle d’Encre, nous aimons l’Art avec un grand A et la Fidélité avec un grand F. Apres le succès de « SHADOKS! Ga Bu Zo Miam », l’artiste et directeur des lieux, Hervé Di Rosa a décidé de remettre le couvert sur son musée Sétois et nous offre une nouvelle exposition pensée comme un autoportrait en creux dans un programme alléchant dont il a le secret.

L’exposition EN TOUTE MODESTIE – Archipel Di Rosa réunit donc les œuvres d’artistes issus de son panthéon personnel comme Jérôme Bosch, Henry Darger, Pierre Molinier mais aussi celles de ses contemporains Eugène Leroy, Jean Dubuffet, Peter Saul, ORLAN, ou encore les œuvres d’artistes qui poursuivent, étirent et réactivent « les arts modestes » Lucien Murat, Agathe Pitié, Sarah Tritz et la liste est non exhaustive.

L’objectif ? Toujours le même : créer des passages entre le passé et le présent, entre les cultures, les géographies, les formes et les langages. Attention certains liens sont explicites.

Une exposition qui se promet riche de belles rencontres et de voyages dans tous les cas et à déguster du 4 février au 17 Septembre 2017 et qui – c’est certain – fera parler d’elle. De toutes façons, si vous ne connaissez pas le lieu, le MIAM, (Musée International des Arts Modestes), vous comblera de petits et de grands bonheurs !!! A vos tablettes…

Et pensez a cliquer sur les liens Hypertextes pour vous imprégner de l’Archipel Di Rosa, de l’Univers serait d’ailleurs plus adéquat !!! Un artiste rare et iconoclaste en quête de lui-même et de partages…

Le petit plus BDE : Sur présentation d’une entrée adulte à l’Espace Georges Brassens ou au Musée de la mer (validité du ticket 2 jours) le MIAM appliquera aux visiteurs un tarif préférentiel.

Jean-Claude ATTALI