Sangre T1 (Arleston, Floch, Blanchard, Guth) – Soleil – 14,95€

Sangre T1 (Arleston, Floch, Blanchard, Guth) – Soleil – 14,95€



Parution : 10/2016

Résumé

Quand on est enfant et qu’on fuit, sans pouvoir seulement intervenir, le massacre de toute sa famille et sa tribu, on en garde une cicatrice béante. Sangre en est la preuve. Malgré les années passées, le refuge auprès de l’ordre des très secrètes femmes immaculées (du moins au début) puis ses errements jusqu’à arriver à l’âge adulte, une seule pensée obsède Sangre : retrouver les sept Écumeurs, les assassins de sa famille.

Notre avis

Christophe Arleston signe ici une nouvelle série qui fleure déjà bon la saga de heroic-fantasy. Difficile de décrocher avant d’avoir lu la dernière page, tous les ingrédients sont présents pour cette nouvelle recette : aventure, trahison, passion, enquête, animaux fantastiques ou encore quête initiatique… Sangre apparaît également comme un personnage complexe, loin du naïf héros ado qu’on peut croiser de temps à autre. La part sombre de l’héroïne se dévoile déjà au fil de ce premier album. Adrien Floch donne corps à cette aventure : les décors sont riches et envoûtants, les personnages hauts en couleur même si on pourra les trouver parfois un peu lisse. Qu’importe, le plaisir de la lecture est bien là.

En deux mots

Vengeance et complot vont s’affronter dans cette nouvelle série !

Anna Sam

Lien vers la page Soleil de : Sangre T1 – Sangre la Survivante