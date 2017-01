Accueil » Actualite-bd » Palmarès des Prix Découvertes de la 44ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême

Palmarès des Prix Découvertes de la 44ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême

Fauve d’Angoulême – Prix Jeunesse

La Jeunesse de Mickey de Tébo chez Glénat

Mickey Mouse a (enfin) vieilli, et son arrière-petit neveu ne se lasse pas de questionner son célèbre aïeul sur ses aventures. Et pour cause, depuis sa première apparition en 1928, Mickey a tout vu et tout vécu ! Avec malice, le Français Tébo donne à Mickey un rôle de conteur (voire parfois de menteur), avec un trait qui rend brillamment hommage aux cartoons et à l’animation des premières années.

Tébo est né à Caen en 1972. Il crée dans Tchô ! la série Samson et Néon, dont le premier album est sorti en 1999, Captain Biceps (6 tomes parus) et Comment Dessiner ? avec Zep. Toutes ces séries sont adaptées en séries TV. Tébo a également illustré les livres scientifiques In Caca Veritas, In Pipi Veritas et Je pète donc je suis. En septembre 2010, Comix Buro a publié un sketchbook sur son travail. En 2011, il intègre l’équipe de Spirou pour la série L’Atelier Mastodonte. En 2012, Hélène Bruller lui écrit des textes pour une nouvelle série de livres jeunesse dans la collection Glénat Poche, son nom : Psicopattes (qui va être adaptée en série animée). Tebo est également le scénariste des trois tomes d’Alice au pays des singes, dessinés par Keramidas et publiés chez Glénat. Dernièrement, il a créé la série animée César et Capucine avec le producteur Futurikon pour la chaine France 5.

Prix des écoles d’Angoulême

La Cantoche T1 « Premier service » de Nob chez BD Kids

Toujours drôles et percutantes, les histoires de La Cantoche vous rappelleront des situations vécues par la plupart des élèves scolarisés. Au programme : amitiés, haines, jalousies, coups bas, glissades, gourmandises… Mais aussi pique-nique et barbecue, car l’ambiance cantine ne s’arrête pas au simple réfectoire de l’école. À la récré ou en classe verte, on passe son temps à manger et les blagues ne s’arrêtent jamais.

Prix des collèges

Ninn T1 « La ligne noire », de Jean-Michel Darlot et Johan Pilet chez Kennes

Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux ouvriers effectuant des réparations sur les voies. Aujourd’hui, Ninn a onze ans et le métro est son univers. Elle en connaît le moindre recoin et s’y sent comme chez elle. Mais en dépit de sa joie de vivre, Ninn se pose mille questions. D’où vient-elle ? Quãels sont ces souvenirs lointains et incompréhensibles qui hantent ses souvenirs, elle qui n’a jamais mis le pied hors de Paris ? Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons parcourir les galeries, invisibles aux yeux de tous sauf aux siens ? Toutes ces questions la taraudent, d’autant qu’une sourde menace la traque sans répit…

Prix des lycées

L’Homme qui tua Lucky Luke de Matthieu Bonhomme chez Lucky Comics

Par une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de Froggy Town. Comme dans de nombreuses villes de l’Ouest, une poignée d’hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l’or. Luke souhaite y faire une halte rapide. Mais il ne peut refuser l’aide qui lui est demandée : retrouver l’or dérobé aux pauvres mineurs du coin la semaine précédente. Avec l’aide de Doc Wesnedsay, Lucky Luke mène une enquête dangereuse, car il est confronté à une fratrie impitoyable qui fait sa loi à Froggy Town, les Bone…

Prix d’Angoulême de la BD scolaire

Monde à part, Clémence André

Concours de la BD scolaire – Prix Coup de coeur

Dans un monde sans berger, Léopold Kalinda

Concours de la BD scolaire – Prix Scénario

Bien vu Monsieur Darwin, Kerrian Giammattei

Concours de la BD scolaire – Prix Graphisme

Dessins jetés, Elliot Royer

Prix Jeunes Talents

Premier Lauréat : Jeux Olympiques des Athlètes Aléatoirement Répartis, Nassim Sarni

Deuxième Lauréat :

Jour 1 : Qu’est ce que je fous là ?, Fabien Roché



Troisième Lauréat : L’Étang, Yannick Grossetête

Prix Jeunes Talents région

Pour une vie meilleure, Théo Masson

Challenge digital

Premier Lauréat : Vidu et Batraf pour leur oeuvre interactive L’Immeuble



Deuxième Lauréat : Antoine Maillard pour son oeuvre interactive Roaxaca Zone



Troisième Lauréat : Camille Prieur de la Comble et Vincent Malgras pour leur oeuvre interactive L’Odyssée 2.0

Jean-Claude Attali