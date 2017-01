Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Valette) – Delcourt – 29,95€

Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Valette) – Delcourt – 29,95€



Parution : 01/2017

Résumé

Jean Doux est en retard à son travail. Il doit tout faire pour arriver au plus vite à une réunion ultra importante mais entre une broyeuse à papier de niveau 4 bloquée, une quantité folle de documents à signer et une blague naze à écouter, Jean Doux va arriver trop tard. Le contrat de cession de l’entreprise est signé. Alors quand après avoir été puni pour son retard (une si belle cravate raccourcie, l’enfer!), il découvre dans un faux plafond une « disquette molle » (les vieilles disquettes 5 pouces 1/4), l’Aventure avec un grand A débute. Et si la broyeuse de niveau 12 existait ? Et si celle-ci avait été inventée bien avant 1935 et qu’un certain Abbott Augustus Low avait déposé un brevet en 1909 ?

L’improbable histoire en Open Space est lancée.

Notre avis

Humour absurde, fringues et coupes de cheveux des années 90, un livre en format à l’italienne, des grandes cases bien flashies et contrastées et c’est parti ! Jean Doux nous emmène dans son incroyable histoire. C’est drôle ? Parfois, c’est décalé ? Tout le temps. On passe un bon moment de lecture ? Il faut être ouvert à l’absurde et aux blagues un peu nazes. C’est bien dessiné ? Les caricatures des personnages sont réussies, les coupes de cheveux et les moustaches sont horribles, mais à la pointe de la mode des années 90. Philippe Valette nous a concocté un album qui nous emmène dans une aventure où le nonsense et les losers veulent réécrire l’Histoire. C’est parfois un peu longuet mais les cases défilent vite, la lecture reste donc dynamique (plus que la coupe de cheveux de Jean-Doux et de tous ses collègues).

En deux mots

Absurde et décalé, voilà un album hors norme…

Anna Sam

