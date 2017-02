Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Undertaker T1 (Dorison, Meyer) – Dargaud – 13,99€

Undertaker T1 (Dorison, Meyer) – Dargaud – 13,99€

Parution : 01/2015

Résumé

Jonas Crow, le bien nommé, croque-mort, misogyne et hirsute, a pour mission de convoyer le cercueil d’un ancien mineur devenu millionnaire vers la concession qui l’a rendu riche. Mais le vieil avare a réservé une surprise à l’Undertaker (croque-mort). Joe Cusco a en effet décidé d’avaler tout son or pour l’emmener avec lui dans l’éternité avant de mourir, et le vilain tour de cochon qu’il a joué aux mineurs d’Anôki City ne va pas tarder à attiser les colères et les convoitises de « cette paisible ville de l’ouest Américain ».

Notre avis

Difficile essai de style que de créer de toutes pièces une bande dessinées « Far West » tellement les références existent … De « Lucky Luke » aux célèbres « Tuniques Bleues » en passant par l’incontournable « Blueberry », la référence ultime de feu Jean Giraud, alias Moebius. Voilà pourtant un pari audacieux et récompensé puisque le public avait voté et plébiscité, pour élire son coup de cœur BD de l’année, avec 30 titres en compétition pour le Prix BD Fnac Belgique en 2016.

Alors oui, le scénario est alambiqué et les chemins tortueux mais c’est le Far West et Xavier Dorison nous a habitué à des scénarios d’excellence au cinéma comme dans la BD (WEST, Les brigades du Tigre, Long John Silver) avec ce rythme violent et ses intrigues à tiroirs. Au dessin, on retrouve Ralph Meyer, qui avoue une certaine proximité, presque une filiation, avec le regretté Jean Giraud, et qui nous démontre un talent et des qualités dignes d’un futur très grand de la bande dessinée. On a donc au final un album de très bonne facture, qui, pourtant prévu comme un diptyque, verra un troisième tome très attendu durant le mois de janvier 2017 après près d’un an de travail.

En deux mots

Un voyage mouvementé dans un Far West réaliste où les personnages deviennent rapidement familiers.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Dargaud de : Undertaker T1 – Le Mangeur d’Or.