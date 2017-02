Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les vieux fourneaux T3 (Lupano, Cauuet) – Dargaud – 11,99 €

Parution : 11/2015

Résumé

Nous retrouvons notre trio gériatrique Émile, Pierre et Antoine dans le troisième tome de cette série qui est toujours aussi jouissive. Dans ce nouvel album, les voilà de nouveau réuni auprès d’Emile, hospitalisé. Sophie, la petite-fille d’Antoine (vous suivez ?), toujours d’un caractère à ne pas se laisser monter sur les arpions, fait remonter un passé peu glorieux pour les trois hommes et un étrange capitaine crochet anglais fait son apparition dans le village.

Notre avis

La grande qualité de cette série sont ses dialogues. Taillés au cordeau par Lupano, ils sont dignes d’un Bertrand Blier ou d’un Michel Audiard, éminents prédécesseurs s’il en est ! Mais également les situations qui prêtent, un jour de déprime, à sourire, ou à franchement s’esclaffer le reste du temps. Le collectif d’aveugles anarchistes « Ni yeux ni maître », avec ses attentats gériatriques, est déjà devenu culte. Et vous ne pourrez plus jamais aller chez votre boulanger avec le même regard (en coin, forcément).

Une dose d’impertinence bienvenue, pour faire la nique aux bien-pensants et au politiquement correct, sur les jeunes, les vieux, la gauche, la droite, la liberté, et sur la société de consommation (ouf!). Le dessin de Cauuet, classique mais avec une patte très reconnaissable, est aussi pour beaucoup dans le succès de cette série.

En deux mots

Un incontournable de la BD d’humour. Le plus dur lorsque c’est aussi bon, c’est d’attendre le prochain tome… (Confidences de Lupano : la série complète comprendra 6 tomes et, à la fin, tout le monde meurt…!)

Jérôme Blachon

Lien vers la page des éditions Dargaud de : Les vieux fourneaux T3 – Celui qui part