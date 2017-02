Accueil » Univers Graphiques » Graphiques Jeunesse » Margo Maloo (Weing) – Gallimard – 13,90€

Margo Maloo (Weing) – Gallimard – 13,90€



Parution : 09/2016

Résumé

Echocity est une ville des Etats-Unis comme beaucoup d’autres. Les quartiers populaires et cosmopolites des centres villes comptent un nombre important d’habitats délabrés qui attirent une population bobo en quête de rénovation DIY sur fond d’utopisme culturel et social. C’est cette période que traverse les parents de Charles. Son père s’est mis en tête de squatter un hôtel art déco, désaffecté depuis les années 30, et d’en rénover une chambre pour sa petite famille. Il n’est pas le seul. Une ou deux familles du quartier habitent également l’hôtel… A travers son blog, Charles désespère de cette nouvelle vie qui tranche avec ses habitudes et des personnes nouvelles qu’il ne désirait pas forcément connaître. Mais il ne s’attend pas à rencontrer une population du quartier des plus inquiétantes : des monstres, ainsi qu’une héroïne d’un genre nouveau : Margo Maloo.

Notre avis

Un album jeunesse actuel et pétillant qui donne une coloration nouvelle au mythe enfantin du monstre dans le placard. Drew Weing, auteur US, livre ici une histoire fraîche et bien rythmée qui traite de manière décalée de la question des préjugés, des représentations et de la peur de l’autre et de ses différences. Le dessin rend parfaitement l’atmosphère tendrement inquiétante, juste de quoi accrocher les lecteurs jeunes ou moins jeunes. Une introduction qui donne envie de lire la suite.

En deux mots

Jeter un oeil sous votre lit, mais rassurez vous. Margo Maloo veille.

Alain Lamourette

