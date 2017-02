Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Dédale T1 et T2 (Takamichi) – Doki Doki – 17€

Dédale T1 et T2 (Takamichi) – Doki Doki – 17€



Parution : 11/2016

Résumé

Reka et Yôko sont colocataires depuis qu’elles ont été engagées par Klein software pour leurs qualités à trouver des bugs dans les jeux vidéos.

Un jour, à leur réveil, ces deux testeuses geeks se retrouvent dans un bâtiment aux propriétés étranges. Elles se persuadent très vite, qu’elles sont prisonnières d’une réalité virtuelle avec pour seule piste pour en sortir un mystérieux message et une adresse mail.

Elles ne le savent pas encore mais le destin de l’humanité est entre leurs mains !

Notre avis

Auréolé d’un palmarès exceptionnel, l’équivalent japonais du prix des libraires (Manga Taishô Awards 2016), Dédale (Hyakumanjou Labyrinth en VO – Le labyrinthe d’un millions de tatami) est arrivé au catalogue de Doki Doki au mois de juillet.

L’originalité de ce diptyque : un survival, inattendu et novateur, à des milliers de kilomètres des références du genre, justifie amplement sa réédition en coffret pour les fêtes.

En effet, si on peut trouver que Takamichi prend le temps de mettre en place son intrigue, les développements et la découverte de son ensemble font oublier cette première impression alors que l’histoire prend toute son ampleur mélangeant science-fiction et drame.

Les graphismes sont tout aussi réussis : le mangaka nous immerge dans un univers qui a son content de créatures remarquables inspirées de celles qu’affectionnent Reika la farfelue et l’acariâtre Yôko auxquelles on s’attache incontestablement.

480 pages d’une aventure réussie et la révélation d’un artiste à suivre.

En deux mots

Un manga hybride remarquable qu’il ne faut pas laisser passer.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki-Doki de : Dédale Tome 1