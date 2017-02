Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Dark Knight – the last crusade (Miller, Azzarello, Romita Jr) – Urban Comics – 14€

Dark Knight – the last crusade (Miller, Azzarello, Romita Jr) – Urban Comics – 14€

Parution : 01/2017

Résumé

Alors que Batman et son jeune protégé Robin viennent à nouveau d’envoyer à l’asile d’Arkham le Joker, une vague de violence fait rage au sein des riches familles de Gotham. Le chevalier noir vieillissant va devoir mener l’enquête tout en parachevant la formation d’un Robin au tempérament fougueux, voire violent. Les deux super-héros vont s’aventurer sur un chemin semé d’embûches, pourront-ils y faire face ?

Notre avis

Préquelle à The Dark Knight Returns, un classique de l’homme chauve-souris, cette histoire lève le voile sur ce qui est arrivé à Robin. Sans être nécessaire et indispensable, le récit proposé par Frank Miller, aidé par Brian Azzarello, est divertissant. On y voit un chevalier noir à bout de souffle, qui n’est pas prêt à passer le flambeau à Robin, et un Joker d’une froide folie. Côté dessin, il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu John Romita Jr aussi en forme. On retrouve avec plaisir dans cette édition, outre la version classique colorisée, la version crayonnée en intégralité.

En deux mots

Un prélude divertissant au chef-d’œuvre The Dark Knight Returns.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Dark Knight – the last crusade