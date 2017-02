Accueil » Autour de la BD » Autour de la BD » Des comics et des artistes (Irving, Kushner) – Glénat – 30€

Des comics et des artistes (Irving, Kushner) – Glénat – 30€



Parution : 09/2016

Résumé

Tout le monde connaît ces personnages, Spider-Man, Hulk, Batman,… mais seuls quelques initiés connaissent ceux qui les ont créés ou qui continuent à les faire vivre, à part quelques rares exceptions. Cet ouvrage permet de rendre hommage à ces figures du comics, aussi bien celui des origines que l’actuel. La liste est longue mais on peut néanmoins citer qu’aux côtés de Stan Lee ou Art Spiegelman, on retrouve Harvey Kurtzman, Neil Gaiman, Alex Ross, Jack Kirby et bien d’autres…

Notre avis

Quand un historien de la BD américaine, Christopher Irving, s’associe à un photographe de talent, Seth Kushner, le résultat ne peut qu’être bon. Et c’est le cas ! Portraits des auteurs, anecdotes amusantes et souvent inédites, biographie sélective et bien évidemment croquis, planches, illustrations,… Le néophyte comme le passionné trouveront leur compte dans ce chouette livre. Si vous aimez le monde du comics, c’est une parfaite entrée en matière pour en découvrir les coulisses.

En deux mots

Portraits d’artistes du monde des comics : un ouvrage indispensable pour les amateurs du genre.

Anthony Roux

