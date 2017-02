Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Roma T5 (Chaillet, Adam, Boisserie, Convard, Penet) – Glénat – 14,95€

Parution : 01/2017

Résumé

Le sénateur Marcus Aquila a accaparé l’ensemble des biens d’Aulus Leo, sous prétexte qu’il était chrétien. Une vingtaine d’années plus tard, le fils de ce dernier, Furius Leo, vivant dans la pauvreté et la foi chrétienne, est endetté et est aidé en secret par Nautius Aquila, le fils de Marcus, culpabilisant de cette situation. Nautius est adjuteur principal et doit assurer l’ordre dans la cité romaine. Sa sœur, vestale, s’occupe du Palladium, la statue habitée par Ker, à l’origine de la malédiction pesant sur les familles Leo et Aquila. Bien que l’Empereur Constantin se soit converti au christianisme, les chrétiens continuent à être méprisés. Un christianisme qui commence malgré tout à remplacer peu à peu les vieilles divinités romaines, une occasion pour Ker de tirer son épingle du jeu…

Notre avis

La transition entre la Rome polythéiste à la Rome chrétienne ne s’est pas faite en un jour, ce qui apparaît bien en toile de fond de cet album. Ce dernier est encore une fois une réussite ; le Palladium peu présent, n’en reste pas moins l’élément central, manipulant les protagonistes comme à son habitude. Le graphisme, réaliste, de Régis Penet (dessin) et Jean Bastide (couleurs), est également un travail impeccable, rendant un bel hommage au grand projet de Gilles Chaillet. L’album se termine par un dossier historique du professeur Bertrand Lançon.

En deux mots

Saut dans le temps avec les débuts du christianisme enfin toléré… en théorie.

Anthony Roux

