Michel Vaillant de retour aux 24 Heures du Mans

Les amateurs de sport automobile et de BD vont être ravis : on ne va pas parler de la Sarthe en évoquant un futur-ex-favori mais bien des 24 Heures du Mans.

La série Michel Vaillant laissait l’équipe Vaillante dans de sérieuses difficultés et allait prendre le départ des 24 Heures du Mans… Et ça sera donc chose faite, aussi bien sur papier que dans la vraie vie !

L’équipe suisse Rebellion, en association avec Motul et les éditions Graton, engagera deux Oreca, sous le nom de « Vaillante Rebellion », pilotée respectivement, pour la 13 par Mathias Beche, David Heinemeier Hansson et Nelson Piquet Jr. et pour la 31, Julien Canal, Nicolas Prost et Bruno Senna.

Quand la réalité rattrape la fiction !

VROOOOOOM !