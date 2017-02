Accueil » Actualite-bd » Robert Valley nominé aux oscars 2017 pour son court métrage d’animation « Pear Cider and Cigarettes ».

Robert Valley nominé aux oscars 2017 pour son court métrage d’animation « Pear Cider and Cigarettes ».

Robert Valley est un artiste américain originaire de Vancouver qui travaille essentiellement dans le milieu de la publicité. Il est aussi un auteur de BD publié chez DC Comics & Heavy Metal Magazine. Un grand…

Ancien Directeur de staff chez Colossal Pictures, il fonde en 1996 la société « Maverix Studio », collectif de plusieurs artistes évoluant dans ce milieu. C’est en Freelance, et à partir de 1999, qu’il travaille avec des sociétés comme Passion Pictures London, Curious Pictures, ILM et Warner Bros Animation. Chez Passion Pictures il réalisera une pub controversée pour Virgin Cola, designée par Jamie Helwett (Gorillaz). En 2000 il signe un contrat d’exclusivité avec Wildbrain, studio spécialisé dans les films publicitaires animés. Il officie depuis là-bas comme réalisateur, designer et animateur. Un touche à tout de talents !!!

Reconnu pour ses animations de personnages féminins, il a d’ailleurs collaboré à la série Aeon Flux (Peter Chung), ainsi qu’au court-métrage « 1001 Nights » du japonais Yoshitaka Amano. Il est aussi à la réalisation animée en flash de la BD française Anita Bomba« .

Vous l’avez peut-être rencontré à Angoulême, Robert Valley, auteur de Pear Cider and cigarettes est officiellement nommé aux oscars pour son court-métrage éponyme ! Actuellement à Londres, Robert sera présent au festival d’Annecy au printemps pour parler de la réalisation du nouveau clip du groupe Gorillaz (dont il assure l’animation) et pour le livre Pear Cider. Reste à savoir si l’anime est l’avenir de la BD.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Akileos de Pear Cider and Cigarettes.

Les 10 Courts métrages d’Animation en Lice.