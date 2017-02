Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » HeartBeat (Llovet) – Ankama – 14,90€

HeartBeat (Llovet) – Ankama – 14,90€



Parution : 01/2017

Résumé

Malgré ses origines modestes Eva est élève à la Lenox Fragonnard Institute. C’est une école prestigieuse qui rassemble une « élite » qui n’a de cesse de rappeler à l’adolescente solitaire sa condition, en lui faisant subir violences et brimades au quotidien. Exception peut-être de Mack : le jeune garçon, attentionné envers Eva, lui qui vit mal le soudain éloignement de sa sœur Amber, depuis qu’elle s’est éprise de Donatien : le bad boy du lycée.

Désignée pour être de nettoyage de soir, notre héroïne va surprendre le couple.

Notre avis

« Heart beat », œuvre de l’espagnole Maria llovet, marque le retour en France d’une dessinatrice talentueuse, dont la découverte nous donne envie de se procurer les quelques œuvres disponibles (Linked, Eros psyché) tout en espérant de nouvelles productions tant l’univers qu’elle dépeint ici excite notre propre imaginaire avec ses influences diverses et variées. Il y a assurément dans cette œuvre la promesse d’un potentiel qui doit se révéler !

Les 152 pages de cette bande dessinée nous immergent au cœur du mal être d’Eva, une jeune fille aux instincts morbides, fascinée par le sang, et tisse la trame d’un drame éternel, inéluctable.

Un design remarquable, qui lorgne sur le style manga, tout en restant classique, trop statique peut être au goût de certains. Une allégorie sur l’adolescence, teintée de gothisme et de spleen baudelairien : ambiance que l’on retrouve dans les choix de colorisation et la mise en page.

Encore une fois, les éditions Ankama font la différence, et affirment leur originalité, avec cet album véritablement surprenant et de toute beauté qu’il faut découvrir !

En deux mots

L’année débute très fort chez Ankama !

Ludovic Grignion

