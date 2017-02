Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T20 – Robin – Année un (Dixon, Beatty, Pulido) – Eaglemoss – 12,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T20 – Robin – Année un (Dixon, Beatty, Pulido) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 05/2016

Résumé

Dick Grayson, alias Robin, a été pris sous l’aile de Batman après l’assassinat de ses parents. Le jeune orphelin va apprendre, durant de nombreux mois, à lutter contre la criminalité, jusqu’à ce qu’il soit enfin prêt à patrouiller la nuit avec son mentor. Mais le terrain d’entraînement et les menaces du monde réel sont deux choses très différentes. Pour le nouveau Robin, les premiers pas seront difficiles faces au terribles Chapelier Fou, Mister Freeze ou bien Double-Face.

Notre avis

L’ouvrage, qui n’est pas une « origin story », se concentre sur la relation entre le jeune prodige et son mentor. Le récit alterne intelligemment entre légèreté et ton dramatique. Dick Grayson apparaît ici comme le complément essentiel à Batman. Côté dessin, Javier Pulido, avec un trait épuré, cousin du style de l’excellent Darwyn Cooke, offre un style dynamique alternant entre ombre et lumière en parallèle de l’histoire.



En deux mots

Les débuts du jeune prodige sous la houlette de Batman.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros