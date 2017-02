Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Astronauts in trouble intégrale (Young, Adlard, Smith) – Delcourt – 19,99€

Astronauts in trouble intégrale (Young, Adlard, Smith) – Delcourt – 19,99€



Parution : 01/2017

En 1959, des militaires sur une base secrète américaine installée au Pérou avaient tenté de prendre de vitesse le programme spatial russe et le programme officiel américain. Une équipe de journalistes intrépides de Channel 7 a remonté la filière et est parvenue à ce lieu préservé. Ce qu’ils vont découvrir va donner le coup de départ d’une vision parallèle de la conquête de l’espace… Car si cette première mission aura (presque) raté, la suite, quelques décennies plus tard, va ouvrir la voie à un marché privé ouvert à des entrepreneurs particulièrement riches (surtout un). Channel 7 couvre tout !

La conquête spatiale fait rêver et interroge bien des humains sur ce qu’il y a au-delà de notre planète. Larry Young nous a concocté un scénario complexe où les tenants et aboutissants des différents groupes sont parfois difficiles à appréhender tant les enjeux sont multiples. Les caractères des personnages sont tranchés et poussés. Cependant, le scénario à multiples voix devient parfois difficile à suivre, il en apparaît même fastidieux. Heureusement, les dessins de Charlie Adlard et de Matt Smith nous emportent avec force dans cette conquête de l’espace sous le regard acéré de journalistes d’investigation.

L’espace, frontière de l’infini… et bassement humain.

Anna Sam

