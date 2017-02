Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’amour est une haine comme les autres (Louis, Marty, Daviet) – Bamboo – 16,90€

Parution : 02/2017

Résumé

Dans l’Amérique profonde des années 30, la condition des Noirs n’a guère changée. Certes, ils sont libres mais vivent encore dans la précarité et sont à la merci du racisme de certains Blancs. Un racisme qui va au-delà des insultes et de la discrimination : la violence physique pouvant même conduire jusqu’à la mort. Abelard est un jeune Noir qui aurait pourtant tout pour réussir : il est cultivé, il sait lire, il est débrouillard… mais il est noir. Son meilleur ami, Will, est Blanc. C’est un gentil rustre, pas bien malin mais fils d’un riche propriétaire. Le père de Will hait les Noirs, au point de les tuer. La mère d’Abelard hait les Blancs. Pourtant, Will et Abe sont amis… pour la vie ?

Notre avis

Les deux principaux protagonistes jouent un rôle pour préserver leur amitié et accessoirement leur propre sécurité. Tout l’album est basé sur ce triste jeu de rôle, en multipliant les flashbacks : Will et Abe enfants sont obligés de cacher cette amitié tandis que Will et Abe adultes doivent impérativement présenter un rapport de force sur fond de racisme. Malgré cette narration non chronologique, l’histoire est fluide et on ne peut qu’être ému à sa lecture : une belle collaboration entre Louis, au scénario, Lionel Marty au dessin et Véra Daviet à la couleur.

En deux mots

Un album magnifique, qui prend d’ailleurs tout son sens avec le retour au grand jour de l’Amérique raciste.

Anthony Roux

Lien vers la page des éditions Bamboo de : L’amour est une haine comme les autres