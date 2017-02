Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Karman Gain T1 (Kazumiya) – Doki Doki – 7,50€

Parution : 02/2017

Résumé

Ryûcchi Sugihara télécharge sur son smartphone la version gratuite d’un jeu intitulé Karma gain. Lorsqu’il remporte une victoire sur les monstres qu’on lui oppose, il remporte des points qu’il peut utiliser pour réaliser ses souhaits. L’adolescent se rend compte que la proposition n’est en rien une fumisterie.

Sur le point d’abuser de la belle Tsukino dont il a le béguin, l’application lui annonce que le jeu est terminé et la jeune fille se réveille « déboussolée ». Alors qu’il tente de la rejoindre pour s’excuser, notre héros la voit se jeter sous un train. Bouleversé, se sentant coupable, il s’interroge sur Karma Gain et se décide à prendre la version payante.

Le lendemain, à son réveil, il se retrouve dans le jeu !

Notre avis

Ce seinen pré-publié au japon dans le même magazine que la préquelle de « King’s game » cultive une vague ressemblance avec cette série où le téléphone portable est le vecteur d’une malédiction. Ici, les conséquences quoique tout aussi mortelles, résultent d’autres faits : les personnes appartenant aux répertoires d’un joueur de Karma Gain deviennent des avatars que le propriétaire peut utiliser pour remporter des victoires contre les boss qu’on lui oppose : mais attention, en cas d’échec, la destruction de l’avatar entraîne aussi la perte des amis qui l’incarnent ! Plus la force de l’amitié est forte plus leur puissance est importante.

Ce premier tome (la série en comptera trois publiés sur 2017) pose une intrigue pleine de suspense et les règles d’un jeu dont on découvre le monde en alternance.

Akira Kazumiya, qui signe également le scénario, offre un travail graphique plus qu’honnête, malgré des scènes de combats un peu désordonnées qui ne mettent pas en valeur la diversité du bestiaire dont il s’inspire.

Encore une fois un choix judicieux de l’équipe éditoriale !

En deux mots

Merci de noter mon numéro de téléphone sur un calepin !

Ludovic Grignion

