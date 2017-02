Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Olympus Mons T1 (Bec, Raffaele, Digikore Studios) – Soleil – 14,95€

Olympus Mons T1 (Bec, Raffaele, Digikore Studios) – Soleil – 14,95€



Parution : 01/2017

Résumé

1492, Cristophe Colomb est sur le point de découvrir les Amériques. Une lumière au ponant va les intriguer.

2026, une équipe de scientifiques (des explorateurs océanographiques) fait une découverte au fond de la mer de Barents qui va changer la vision du monde, l’étourdissante « Anomalie 1 ». À la même date, trois astronautes russes atterrissent sur Mars pour une mission sans retour. À côté de cela, un médium cherche à retrouver deux fillettes disparues depuis deux semaines mais une autre vision bien plus pressante va le submerger.

Autant d’univers différents mais qui, tous, explorent l’inconnu…

Notre avis

Christophe Bec nous offre une histoire qui va scotcher le lecteur face à son album jusqu’à la dernière page, se demandant où il veut en venir, suivant avec intérêt les aventures des personnages aux destinées si différentes. Le découpage qui permet de diversifier les protagonistes (tant dans l’espace que dans le temps) est bienvenu et si l’on aurait pu y voir une faiblesse du récit (car changer sans cesse de lieu n’est pas toujours aisé), cela devient une force, coupant le récit à la manière de chapitres et laisse un suspens qui ne trouve de piste que plus tard…

Stefano Raffaele, avec son dessin très photographique, lancera le lecteur dans l’aventure avec une éternelle fuite en avant, les personnages possèdent une aura qui transpire à travers les pages. Les traits sont précis et minutieux. Quant aux décors, les profondeurs océaniques contrastent à merveille les étendues martiennes.

En deux mots

Gros coup de cœur pour cette nouvelle série SF qui nous embarque au fond de l’océan mais aussi sur une planète lointaine.

Anna Sam

Note : la couverture a été réalisée par Pierre Loyvet

Lien vers la page Soleil de : Olympus Mons T1 – Anomalie un