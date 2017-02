Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T26 – Green Arrow – brisé (Lemire, Sorrentino) – Eaglemoss – 12,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T26 – Green Arrow – brisé (Lemire, Sorrentino) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 08/2016



Résumé

Après avoir combattu Komodo et découvert le passé de son père dans le précédent tome, Oliver Queen alias Green Arrow poursuit sa recherche de la flèche totem. Pour la retrouver, il va devoir retourner sur l’île sur laquelle il avait séjourné durant trois ans après un naufrage. Cette quête va l’amener à combattre, avec l’aide de ses acolytes, les autres clans qui composent la société secrète des Outsiders avec à leur tête Komodo. Et alors qu’il tente de mener à bien cette mission tout en essayant de récupérer la jeune Emiko, la nouvelle menace que représente Richard Dragon se fait sentir à Seattle…

Notre avis

On retrouve ici la même équipe artistique que pour la première partie, à savoir Jeff Lemire au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. L’intrigue riche en révélations est une nouvelle fois tournée vers l’action, impossible de s’ennuyer à la lecture de cet ouvrage. Le scénariste ne ménage pas ses personnages et nous réserve de nombreux rebondissements.

Du côté du dessin, Andrea Sorrentino nous offre encore de superbes pages avec une recherche constante dans son découpage et son cadrage nous livrant ainsi des scènes très réussies. À la couleur, Marcelo Maiolo jongle parfaitement entre les tons chauds et froids, et participe à cette réussite graphique.

En deux mots

La guerre est déclarée pour l’archer vert? Vous n’allez pas vous ennuyer !



Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros