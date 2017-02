Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Canardo T24 La mort aux yeux verts (Sokal, Regnault) – Casterman – 11,50€

Canardo T24 La mort aux yeux verts (Sokal, Regnault) – Casterman – 11,50€



Parution : 09/2016

Résumé

Triste journée pour l’inspecteur Canardo et son regard épuisé. C’est à l’enterrement d’une vieille connaissance de la police qu’il se rend : Eugène Garenni, retrouvé littéralement foudroyé. Bien évidemment, l’affaire va vite se révéler autrement plus sombre qu’accidentelle, et la fille du défunt va s’empresser de pousser notre canard sur une piste interlope au Belgambourg voisin.

Notre avis

Canardo a donc repris du poil de la bête, et son créateur Benoit Sokal maintient son animal en forme fort correcte. On y revoit son humanité un rien élimée dans des affaires policières toujours sanguinolo-politiques. Ici, c’est plutôt correctement réussi, avec comme dans les derniers opus, un petit pilonnage en règle d’un pays voisin de la Belgique et sa famille régnante, le Belgambourg. L’album se perd peut-être un peu en empilant les scènes d’action dopées aux coups de feu, ce qui rompt avec l’inertie habituelle et la lenteur qui fait souvent la sève des très bons albums de la série. Malgré ce dosage un peu déséquilibré, les fans s’y retrouveront, car il y a là suffisamment des autres ingrédients récurrents pour réussir un policier décalé, comme depuis le début des aventures de l’antihéros à palmes. Et revient encore en second rôle un grand-duchesse du Belgambourg effarante de cynisme, ici en grandes manœuvres pour faire un peu de national-populisme histoire de maintenir ses bons sujets sous contrôle. Par les temps électoraux qui courent, sans même causer de la France, un propos pas si secondaire que cela…

En deux mots

Un Canardo plutôt réussi, même si cela canarde un brin trop.

Damian Leverd

