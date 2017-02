Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Apocalypse Sur Carson City T6 (Griffon) – Akileos – 16€

Apocalypse Sur Carson City T6 (Griffon) – Akileos – 16€

Parution : 01/2017

Résumé

Nevada, 31 Octobre, Jour d’Halloween… Le missile JIMINY poursuit inexorablement sa trajectoire vers Carson City avec pour objectif d’éradiquer définitivement la menace des morts vivants mutants. Le général Matthews et ses hommes, dont Braddock et le sergent Casey Ryback ont enfin trouvé un moyen de s’échapper de cet enfer alors qu’ils sont bloqués sur le toit de l’Hopital. Pour les frères Anton et Buster Blackwood, le shérif Justice, et l’efficace Jenny, la situation se corse. Un nouvel adversaire mutant particulièrement tenace et belliqueux va les obliger à se révéler. Les masques tombent, les alliances et mésalliances se révèlent au grand jour sous fond de musique Hard Rock au parfum de mort prochaine.

Notre avis

Hors Norme. Voilà pour l’esprit de cette série qui a fait une entrée fracassante dans l’univers des morts vivants. Bourrée de références allant de Disney à Goldorak en passant par la Warner ou encore l’univers des jeux videos et je vous laisse le soin et le plaisir de découvrir les autres. Apres le Bit-Lit, « le Eat-Drawn ». Un album à nouveau entièrement en noir et blanc où l’on retrouve tous les protagonistes de la série, du moins les vivants, quoi que… Sixième Opus, et peut-être avant-dernier, des aventures tragi-comiques des habitants et des visiteurs de cette ville américaine, au succès mérité. Visuellement, et comme souhaité par le dessinateur et scénariste de la série, on a rapidement l’impression de participer à une œuvre cinématographique. Les découpages réalisés comme un story-board restent très fluides et finement organisés. les graphisme de Guillaume Griffon et sa maîtrise du noir et blanc restent impressionnants et ses personnages aux têtes improbables sont délicieusement savoureux. Le scénario ne vous laissera pas insensible non plus tant il est en perpétuelle recherche de nous surprendre, alors oubliez Romera et autres Walking Dead et venez donc à Carson City. L’important c’est d’en repartir avant l’Apocalypse ou le diner. Une série de qualité, drôle et noire à souhait. Vous aurez peut-être le temps de redécouvrir les cinq précédents tomes de cette série addictive et déjantée dont vous risquez de guetter avec impatience le tome final. On se donne rendez vous à Carson City pour « …Sorti des Ténèbres » Part 2. Attention, l’auteur rappelle que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, a réserver aux lecteurs de plus de 12 Ans.

A noter que la chaîne AMC a annoncé qu’un parc d’attraction dédié à la série The Walking Dead allait ouvrir cet été dans les studios d’Universal et que les heureux visiteurs pourront déambuler autour de « walkers » (rôdeurs). Faire un tour par la Californie avant de rejoindre le Nevada…

Une petite mise au point en vidéo pour découvrir l’univers de Guillaume Griffon et de son Apocalypse sur Carson City.

En deux mots

A table… Et bon Appétit. Un cocktail détonnant mais dosé avec sagesse et talent. Une vraie réussite.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Akileos de Apocalypse sur Carson City, Episode Final « … Sorti des Ténèbres » Part 1.

Lien vers la Page Facebook de la série.