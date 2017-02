Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Le couvent des damnées (Takeyoshi) – Glénat – 7,60€

Le couvent des damnées (Takeyoshi) – Glénat – 7,60€



Parution : 01/2017

Résumé

Ella découvre la vie à travers ses yeux d’enfant. Née en pleine inquisition au milieu du seizième siècle, la pauvreté de sa famille lui éclate en plein visage. Les misères s’enchaînent : la mort de son frère, elle qui est vendue pour permettre à sa famille de subsister quelques mois de plus, la fuite de l’enfant, son recueil par une femme qui aide les gens à guérir, la découverte de ce qu’est une famille jusqu’à l’arrivée du grand inquisiteur qui va détruire la petite vie déjà fragile d’Ella. Sa « mère » est reconnue sorcière, l’enfant devra partir au couvent du partage des eaux, lieu qui semble être le seul endroit capable de purifier ces enfants… au mépris de bien des châtiments, les mères et sœurs sont intransigeantes, intraitables. Ella va alors devoir survivre dans cet enfer, son désir de vengeance ne va faire qu’enfler.

Un background plus général sur la religion prend corps au fur et à mesure des pages.

Notre avis

Envie d’une aventure où la jeune héroïne est aussi forte que ténébreuse ? Alors qu’elle est dans un corps d’enfant, c’est une vraie guerrière qui grandit et suivre sa survie s’avère prenant et angoissant. Minoru Takeyoshi nous offre ainsi le début d’une nouvelle série très prometteuse, les personnages qui s’offrent dans ce premier volume promettent une suite tortueuse et remplie de rebondissements. Difficile donc de rester insensible… Si parfois, certains passages peuvent paraître un peu plus brouillon, qu’importe, le plaisir de la lecture et de l’aventure sont préservés. Quant au dessin, les scènes d’action se combinent bien, les décors sont riches et travaillés. Bref, une lecture agréable et prenante…

En deux mots

Excellente nouvelle série manga qui allie vengeance, enquête et ésotérisme. La suite vite !

Anna Sam

Lien vers la page Glénat de : Le couvent des damnées T1