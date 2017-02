Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Rose T1 (Alibert, Lapière, Vernay) – Dupuis – 12€

Rose T1 (Alibert, Lapière, Vernay) – Dupuis – 12€



Parution : 01/2017

Résumé

Rose est une jeune femme qui possède un bien étrange pouvoir, elle peut sortir de son corps et voir le monde sans qu’il la voit. Une réalité qu’elle ne peut partager avec quiconque… Mais à la mort de son père (détective privé), la voix de celui-ci comprend enfin ce que sa fille vit. Rose va, de son côté, découvrir le repaire du défunt et ce qu’elle va y voir va bouleverser ce qu’elle prenait pour acquis : son père, sa vie à elle, la vie d’après et d’avant. Rien que ça !

Notre avis

Les récits fantastiques offrent, lorsqu’ils sont bien construits, le basculement entre la réalité et le monde créé avec tact et degré. Si l’entrée en matière est assez abrupte, le reste de l’histoire avance par petites doses vers ce monde parallèle qui, telle la double vue de Rose, offre une double vue au lecteur. Denis Lapière et Emilie Alibert (directrice d’écriture de Plus belle la vie) sont parvenus à un équilibre entre enquête et introspection, fantastique et polar. Le dessin de Valérie Vernay, qui s’approche parfois du crayonné donne une dynamique à l’histoire tout en offrant un regard intime sur la vie des différents protagonistes.

En deux mots

Bon début d’une trilogie qui mêle ésotérisme et enquête.

Anna Sam

Lien vers la page Dupuis de : Rose T1/3