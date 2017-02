Accueil » Autour de la BD » Anime » Chain Chronicle – the light of Haecceitas (Movie Version)

Chain Chronicle – the light of Haecceitas (Movie Version)



Sortie au cinéma au Japon

1ère partie: 03/12/2016

2ème partie: 14/01/2017

3ème partie: 11/02/2017

Intégralement disponible sur

Résumé

La Chain Chronicle est un livre magique légendaire, sur lequel repose l’équilibre du monde. Le Gardien de cette Chain Chronicle finit par être corrompu par une énergie maléfique devenant le Roi Obscur. Son objectif devient alors : détruire intégralement le monde, créant une armée maléfique, l’Armée Noire terrassant tout sur son passage. Cependant, les peuples libres décident de se rebeller et c’est Yuri qui, à la tête de l’armée volontaire et aidé de nombreux alliés de toutes régions, va tenter de défaire le Roi Obscur. Tous les espoirs du monde sont placés en lui mais peu savent qu’il cache un terrible secret que le Roi Obscur ne va pas hésiter à utiliser.

Notre avis

Ce film sorti en 3 parties au Japon est issu de l’univers du jeu vidéo du même nom (édité par SEGA). L’univers que l’on retrouve est plutôt riche, avec bon nombre de créatures fantastiques, sans compter elfes, nains, ogres, etc. Le character design est très soigné avec des personnages aux costumes et techniques de combat toujours très visuelles. Il faut dire que le matériel de départ est très riche, avec une grosse attente des communautés de joueurs donc la part visuelle a indéniablement une énorme importance. Malheureusement, le scénario fait que l’on reste un peu sur sa faim : l’ensemble est globalement survolé, les personnes manquent de background avec un développement peut-être trop rapide et l’on croise souvent des personnages qui en jettent dont on oubliera le nom inévitablement vu qu’on en a seulement furtivement le nom et qu’ils n’apparaîtront que de temps en temps dans les batailles. Cela donne donc un sentiment bizarre : un peu comme si vous regardiez la vitrine très fournie d’une boulangerie hyper alléchante et qu’on vous autorisait à juste en voir sortir un gâteau, certes bon, mais vous aimeriez explorer le reste aussi !

Il reste toutefois important de relativiser : cela reste une très belle production et vous passerez un très agréable visionnage avec plusieurs moments de combat très épiques. Il y a donc à espérer que ce film rencontre un succès suffisant pour donner envie de produire une série (par exemple après le film) ou spin-off qui permettrait de mieux découvrir ce monde.

Bien évidemment, si vous avez joué au jeu vidéo, vous connaîtrez tous les personnages rencontrés et pourrez encore plus apprécier de les croiser même furtivement. Vous pourrez d’autant plus savourer votre chance et votre plaisir : attention toutefois, vouloir garder les bonnes choses pour soi peut être punie d’obscurose 😉

Lien vers la fiche de la série sur :

En deux mots

Un film qui plaira aux fans d’héroic fantasy avec combats épiques

Julien Jaccone