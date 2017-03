Accueil » Autour de la BD » Expos-Salons » 8ème Fête de la BD de Bruxelles du 1er au 3 septembre 2017 – Prix Atomium de la Bande dessinée

Depuis sa création en 2010 par visit.brussels, la Fête de la BD bruxelloise a beaucoup évolué. Lancée au lendemain d’une année à thème bruxelloise autour du 9e art, la Fête de la BD accueille chaque année près de 100 000 visiteurs et plus de 150 auteurs de bande dessinée. Dotée d’un pavillon international de 15 délégations, d’une parade de ballons géants représentant des héros de BD et d’un rallye d’oldtimers tirés des cases des plus grandes bandes dessinées, la Fête de la BD est devenue un rendez-vous incontournable de l’agenda Bruxellois, voir de l’agenda cultuel de la BD. Enfin, la Fête de la BD déménage cette année. C’est Bozar (le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles) qui accueillera la manifestation.

Gaston, qui fête ses 60 ans, sera mis à l’honneur comme sur l’affiche de la manifestation mais ce n’est pas tout, un ballon Gaston sera dévoilé dans le cadre de la Balloon Parade Bruxelloise, plusieurs conférences autour de Gaston et d’André Franquin seront organisées dans la cadre de la Fête et « M’enfin », une exposition Gaston sera présentée au public.

Pour la 8ème édition de ce grand évènement BD qui se déroulera du 1er au 3 septembre, la Fête de la BD apporte son lot de nouveautés : Les Prix Atomium de la Bande dessinée.

La création BD s’est fragilisée ces dernières années. Il est souvent devenu difficile, pour les professionnels de la bande dessinée, d’en vivre correctement.L’organisateur de la Fête de la BD, en étroite collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, tient à marquer son soutien à la création et à rassembler les initiatives existantes en lançant des prix qui, dans leur majorité, seront en espèces permettront aux lauréats de financer leur travail.Huit prix sont d’ores et déjà confirmés (d’autres devraient venir s’ajouter à la liste d’ici septembre 2017) pour un montant total à attribuer de 100.000 euros. Le parrain de cette première édition des Prix Atomium 2017 est l’auteur Jean-David Morvan.

Le prix Raymond Leblanc de la Jeune Création

Dotation : 20.000 euros en espèces ainsi qu’un contrat d’édition émanant, en alternance, des Editions du Lombard et des Editions Futuropolis.

objet : un concours de BD destiné à récompenser le travail d’un jeune auteur n’ayant pas publié plus de deux albums.

Le Prix Raymond Leblanc a été créé il y a dix ans par la Fondation Raymond Leblanc, dont l’objet est de faire connaître, rassembler et conserver l’ensemble du patrimoine culturel constitué par Raymond Leblanc, fondateur, entre autres, du journal « Tintin », des Éditions du Lombard, de l’agence de publicité Publiart et des studios de dessins animés Belvision.

Le lauréat 2017 recevra la somme de 10.000 euros avec le soutien de la Commission Communautaire française (COCOF), prix remis par la secrétaire d’État Fadila Laanan. En outre, il se verra offrir un contrat d’édition de son ouvrage chez Futuropolis, contrat assorti de 10.000 euros, définitivement acquis, en avance sur tous types de droits d’auteurs.

Le Prix Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée

Dotation : 10.000€

Objet : A l’initiative de Madame Alda Gréoli, Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce prix est destiné à récompenser un travail d’auteur(s) de la Fédération Wallonie-Bruxelles ayant développé une création originale et innovante.

Le prix est attribué sur proposition de la Commission d’aide à la bande dessinée, instance d’avis culturelle composée de professionnels du secteur.

La sélection du/des lauréat(s) s’opère au sein des candidatures déposées suite aux « appels aux projets en bande dessinée » régulièrement lancés par le Service général des Lettres et du Livre, Administration générale de la Culture.

Le Prix Spirou de l’aventure humoristique

Dotation : 15.000 euros en espèces et une publication dans le journal SPIROU.

Le Prix Spirou de l’aventure humoristique est un concours de BD destiné à récompenser l’auteur/les auteurs d’un récit de 44 pages d’aventure humoristique, dans la tradition des grandes séries publiées dans le journal Spirou depuis sa création en 1938.

Le Prix Atomium de Bruxelles

Dotation : 7.500 euros en espèces

Nouveau prix créé cette année, le Prix de Bruxelles, remis par Monsieur Rudi Vervoort, le Ministre-Président de la Région bruxelloise, récompense un auteur qui a su mettre en avant Bruxelles dans son travail.

Le Prix PREMiÈRE du Roman Graphique

Dotation : 20.000 euros en espace publicitaire, ainsi qu’une forte présence rédactionnelle.

La RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française) lance en 2017 ce nouveau prix, récompensant un genre en phase avec les auditeurs de la PREMiÈRE. Sur base d’une liste de finalistes établie par les journalistes spécialisés en bande dessinée de la RTBF, un jury (composé d’auditeurs, de libraires et de personnalités de la RTBF) sera appelé à se prononcer.

Le prix Cognito de la BD historique

Dotation : 3.000 euros en espèces

Le Prix Cognito de la BD historique est remis par la Fondation Cognito et récompense la meilleure bande dessinée à caractère historique. La Fondation privée Cognito a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire à travers la bande dessinée. Elle organise ce concours pour couronner les auteurs qui auront su, au travers d’un ouvrage, mettre en lumière une partie du passé.

Le Prix LE SOIR de la bande dessinée de reportage

Dotation : 20.000 euros en espace publicitaire, ainsi qu’une forte présence rédactionnelle.

Le quotidien belge Le Soir est, depuis toujours, l’un des journaux de référence en matière de bande dessinée. Il a décidé, avec ce nouveau prix, de récompenser l’ouvrage qui, chaque année, traitera le mieux du monde qui nous entoure sous la forme d’un reportage en bande dessinée.

Le Prix Atomium de la BD citoyenne

Dotation : 5.000 euros en espèces

objet : la ministre bruxelloise de l’Environnement, Madame Céline Frémault, a décidé de récompenser l’ouvrage qui aura le mieux mis en avant les notions d’intégration, d’humanisme, de vivre ensemble, d’ouverture vers les autres et, de manière générale, les valeurs citoyennes.

