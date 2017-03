Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Enormous T1 (Cheggour, Daniel) – Ankama – 15,90€

Enormous T1 (Cheggour, Daniel) – Ankama – 15,90€



Parution : 01/2017

Résumé

Alors qu’elles rejoignent Phoenix, Ellen et Megan voient la ville être bombardée par les forces aériennes. La mégalopole d’Arizona fait face à l’attaque de monstres titanesques qui sont soudainement apparus au travers de tous les Etats-unis.

Commence dès lors pour les deux amoureuses une course contre la montre pour tenter de mettre à l’abri leurs élèves, et leurs proches. Vu la puissance de destruction des créatures et devant le dépassement de l’armée, le sauvetage tourne très vite à la mission de survie !

A Tucson, James et sa fille Jo trouvent refuge dans leur bunker souterrain pour fuir la catastrophe.

Notre avis

Un album BD de près de 200 pages apparaît comme un volume idéal pour mettre en valeur le travail de Mehdi Cheggour, qui livre ici des planches somptueuses d’un gigantisme affolant, à grand coup de pleines, voire de doubles pages. Son travail est surtout d’un réalisme incroyable, malgré quelques erreurs négligeables, si ce n’est le manque de caractérisation de ses héroïnes aux allures identiques.

Il fallait bien cela pour illustrer le scénario de Tim Daniel (déjà présent au catalogue Ankama avec la publication de « Burning fields » en novembre 2016), qui s’il ne brille pas vraiment par son originalité reste digne d’un script d’un scénario à la « Pacific Rim » (de Guillermo Del Toro),fait avec ce comics la part belle aux monstres légendaires du type des « kaiju » (Godzilla) et entretient le mystère quand à la suite des événements.

Expériences génétiques qui ont mal tournées ? Invasion extraterrestre de champignons endoparasitoïdes ? Ces questions trouveront sans doute leurs réponses dans la suite à venir.

En deux mots

C’est énorme !

Ludovic Grignion

