Que du bonheur (ou presque…) (Charlès) – Bamboo – 15,90€



Parution : 02/2017

Résumé

N’importe quel parent qui souhaite passer pour quelqu’un d’équilibré vous le dira, avoir un enfant, c’est que du bonheur. Ou presque… Ce presque fait toute la différence. De la conception à la naissance, il y a plein de choses qui se passent et pas forcément les plus sympathiques : la profonde tristesse si le bébé tant désiré ne voit pas le jour, la grossesse et ses tracasseries diverses, aussi bien physiques que mentales, l’accouchement qui n’est pas forcément le moment le plus merveilleux qui soit… Et une fois le bébé né, les choses ne vont pas en s’arrangeant.

Notre avis

Céline Charlès, créatrice du site kopines.com, a raconté, en images, sa première grossesse et ses débuts de maman. Si vous connaissez déjà ce site, vous serez en territoire connu en retrouvant quelques-unes de ses planches. Malgré tout, dans cet ouvrage de plus de 150 pages, plus de la moitié des dessins sont inédits et les autres, parus initialement en ligne, ont été redessinés à cette occasion. Drôle mais aussi émouvant, cet ouvrage est à conseiller pour toutes les mamans ou futures mamans… mais aussi les papas ou futurs papas ! Et promis, si vous n’avez pas encore d’enfants, il ne vous en dégouttera pas (ou presque…).

En deux mots

Faites des gosses, qu’il disait !

Anthony Roux

