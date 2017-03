Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Queen & Country – L’intégrale T3 (Rucka, Rolston, Norton, Samnee, Hurtt, Burchett)- Akileos – 29,50€

Queen & Country – L’intégrale T3 (Rucka, Rolston, Norton, Samnee, Hurtt, Burchett)- Akileos – 29,50€

Parution : 02/2017

Résumé

Nous voici plongé au cœur des aventures des services secrets Britanniques au travers de sentinelles appelées Vigies envoyées en missions plus ou moins officielles à travers le monde pendant les années 2000. Ce troisième et dernier volume regroupe les tomes 6 et 7 de la série, ainsi que les deux tomes de la série « Déclassifié », qui relate les premiers pas des principaux protagonistes, la vigie Tara Chace et son Chef des opérations Paul Crocker dans les services secrets. Après des vacances méritées et nécessaires auprès de sa mère, Tara, devenue la vigie Numéro un se retrouve à nouveau en première ligne sur le terrain des opérations. Elle est cette fois accompagnée d’une nouvelle recrue qui n’a pas encore fait ses preuves sur le terrain. L’action se déroule entre le théâtre des opérations et ce que le SIS appelle la Fosse, le centre de contrôle névralgique de ces dernières.

Notre avis

Greg Rucka est une star des comics aux Etats-Unis. Auteur de romans noirs à ses débuts, il s’est spécialisé dans les comics depuis plus de 25 Ans et le résultat laisse songeur car toutes ses séries ont été récompensées par le prestigieux prix des Eisner Award. Ces prix récompensent chaque année des personnalités de la bande dessinée. Décernés par des professionnels et remis lors du festival Comic-Com de San-Diego.

Cinq Artistes au dessin cette fois. Des illustrateurs différents qui ont travaillé en collaboration avec le scénariste et que l’on retrouve dans cette compilation de Queen & Country, Tome 3. Steeve Rolston et Mike Norton pour « sacoches de selle », Chris Samnee pour « le Panda rouge », Bryan Hurtt pour le premier « déclassifié » consacré à Tara Chace et enfin Rick Hurchett pour « Déclassifié 2 » évoquant Paul Crocker ; des spins-off convaincants.

Le Noir et Blanc, constante de ces albums réunis en intégrale, est une pure merveille. Avec des encrages plus ou moins prononcés mais sans pourtant devenir gênant pour le lecteur absorbé par les récits. Suite et fin des aventures de Queen & country et des missions périlleuses du SIS, dans une intégrale luxueuse. De nombreuses illustrations, couvertures et autres croquis et études viennent clore cet album de 494 pages. Rythme, Action, Espionnage avec un versant beaucoup plus psychologique pour ces héros de l’ombre à la singulière vraisemblance dans cette dernière partie de l’intégrale en Français d’Akileos. C’est assurément un des secrets de cette série incontournable, devenu un classique du genre. Pour les plus perspicaces d’entre vous, vous reconnaîtrez peut-être les couvertures de Tim Sale, Hero évanescent de la série Heroes puisque c’est lui qui signait les peintures de Mendez. En effet, il est reconnu dans le monde entier pour son travail dans plusieurs comics, Superman, Spiderman ou Batman mais il est aussi un des principaux collaborateurs de Jeph Loeb, producteur et scénariste de la série. Et dire qu’il est Daltonien…

En deux mots

Dernier opus de cette série d’espionnage au succès mérité, que l’on aurait aimé voir perdurer et qui est entrée au Panthéon du genre.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page de l’éditeur Akileos de Queen & Country L’intégrale Tome 3