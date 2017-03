Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Comprendre Star Wars quand on n’a toujours pas compris qui est le père de Luke Skywalker (Tellouck, Lavorel ) – 404 Éditions – 5,00€

Parution : 01/2017

Résumé

La culture GEEK vous a toujours fait défaut ? Possédez cet ouvrage dans votre poche ou votre sac à main pourrait vous être précieux si vous n’arrivez pas à comprendre une conversation. La collection COMPRENDRE permet de relater les grandes lignes de cet univers aussi vaste qu’est la science fiction. Par l’humour, les auteurs retranscrivent leurs connaissances dans un petit guide qui relate des anecdotes que les fans ignorent peut-être. Parmi elles, vous découvrirez que Frank Oz, la voix originale de Yoda, n’est autre que la doublure de Piggy la cochonne dans le Muppets Show… Avec ces livres, plus besoin de fuir l’inévitable et vous pourrez vous fondre dans les conversations sans passer pour un inculte…

Dans la même collection, retrouvez Comprendre les super-héros, Comprendre Game of Throne, Comprendre les jeux vidéo.

Notre avis

Des petits livres de moins de cent pages qu’on peut emporter partout, et dont les tournures de phrases sont écrites dans un langage populaire, permettant de rendre la lecture encore plus facile. Les livres de cette collection sont à découvrir car ils donnent des informations cruciales pour comprendre et donner envie aux lecteurs d’aller plus loin dans cet univers. Et en même temps, il ne dévoilent rien qui pourrait gâcher la découverte des moments importants dans certains épisodes… A vous de les découvrir…

En deux mots

Une série de livres forts instructifs qui feront sourire les GEEK curieux.

Mélodie Landes

