Parution : 01/2016

Résumé

Le secret de Peter Parker, Spider-Man, est connu de sa tante May et de son épouse Mary-Jane Watson. Mais il est également connu de Norman Osborn, le Bouffon Vert… A la suite d’un dernier combat, Norman est emprisonné. Parker va pouvoir être tranquille ? Et bien non, la tombe de son oncle Ben a été profanée par un mystérieux individu qui lui révèle connaître son identité et qu’il va s’en prendre à May. Spider-Man arrive trop tard : May a été enlevée. Mais par qui ? Osborn est en prison mais aurait très bien pu vendre la mèche. Spider-Man va devoir retrouver sa tante mais surtout qui connaît son secret et est par conséquent en mesure de s’en prendre à ses proches ?

Notre avis

En œuvrant pour la collection Marvel Knights, le scénariste Mark Millar peut signer des récits plus violents et plus provocateurs que dans d’autres collections Marvel. Ce Spider-Man ne déroge pas à la règle : une véritable course contre la montre est enclenchée, apportant son lot de combats qui ne se résument pas à quelques coups de poing. C’est la survie des uns et des autres qui est l’enjeu de ces affrontements, celle de May, de Spider-Man et de ses adversaires. Le dessinateur Terry Dodson donne vie à ce récit avec brio. Seul regret : Hachette laisse le lecteur sur sa faim en ne publiant pas la suite de cette histoire qui ouvre de multiples perspectives.

En deux mots

Un récit plus adulte de l’homme-araignée, un must !

Anthony Roux