Queen & Country – L’intégrale T1 (Rucka, Rolston, Hurtt, Fernandez, Sakai) – Akileos – 29,50€

Parution : 12/2012

Résumé

Les aventures des services secrets Britanniques au travers de sentinelles appelées Vigies envoyées en missions plus ou moins officielles à travers le monde au début des années 2000. Opération Terre brisée, Opération Étoile du matin et Opération Crystall Ball, sont donc les trois premiers épisodes de cette intégrale. Après une mission suicide de l’officier spécial Tara Chace au Kosovo, sa tête est mise a prix par la Mafia Russe. Pour démasquer ses meurtriers, elle devra servir d’appât et ne pourra participer à la seconde mission en Afghanistan pour protéger un réseau d’information sur le point d’être démasqué par les Talibans. Enfin nos vigies devront empêcher une attaque chimique d’envergure préparée au Soudan. Bien évidement, toutes ces missions sont secrètes et assujetties à des pressions politiques, des egos surdimensionnés mais aussi des influences plus occultes.

Notre avis

Ce ne sont pas moins de quatre illustrateurs différents qui ont travaillé en collaboration avec le scénariste dans cette compilation de Queen & Country et pourtant même si on remarquera des différences évidentes dans le tracé des personnages, on reste captivé par la mise en page et le rythme insufflé par les scénarii de Rucka. Il y a une véritable homogénéité pour Queen & County tout en ayant fait travailler successivement Rolston, Hurtt et Fernandez au dessin. Une mention spéciale pour le travail de Stan Sakai qui intervient dans une histoire courte en guise de prologue dans la première aventure de nos héros. Le noir et blanc, constante de ces albums réunis en intégrale, est une pure merveille. Le regard en noir et blanc des artistes ajoute une note de réalité à des histoires qui collent à une actualité brûlante et qui nous feraient presque croire à une réalité tangible. Un cocktail détonnant mêlant rythme, action, espionnage mais aussi un versant psychologique de héros de l’ombre avec une singulière vraisemblance. C’est peut-être le secret de cette série incontournable qui est devenue un classique du genre. Cette série de bandes dessinées parue aux États-Unis chez Oni Press de 2001 à 2007 est diffusée en France par Akileos.

En deux mots

On s’attache rapidement à ces personnages des services secrets de sa majesté et on tremble avec eux dans des thrillers convaincants. Une réussite attendue mais méritée.

Jean-Claude Attali

