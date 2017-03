Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Hel’Blar T1 – (S. Sierra, A. Sierra) – Sandawe – 15€

Hel’Blar T1 – (S. Sierra, A. Sierra) – Sandawe – 15€

Parution : 02/2017

Résumé

La Norvège et ses Fjords du temps de la grandeur des Vikings.

Après un retour de conquête, qu’elle n’est pas la surprise du chef Harek dont les mauvais pressentiments du fragile Leif, aux pouvoirs surnaturels, suscitaient rires et moqueries de ses compagnons d’armes. Leif avait pourtant vu juste car deux Guerriers légendaires ont attaqué leur village de Lagarvik et kidnappé des enfants profitant de l’absence des fiers combattants. Ce sont des Drauguar, morts vivants aux pouvoirs incommensurables que les légendes nomment Hel’Blar. Mais personne ne s’attaque aux terribles Vikings sur leur terre empreinte de magies et de mythologie. Ils poursuivront les démons, quel qu’en soit le prix. Une traque sanglante et fantastique commence dans des forêts magiques pour conjurer une malédiction sur le Jar du village.

Notre avis

Quand deux frères espagnols s’attaquent à la mythologie Nordique et en font une BD, on obtient une oeuvre extraordinaire, épique et sans limite si ce n’est l’imagination de Sergio A. Sierra. Le remarquable scénario de cette aventure épique est tout simplement faramineux et que dire des dessins et de l’encrage d’Alex Sierra qui sortent véritablement de cette oeuvre fraternelle. Tout les ingrédients d’une Bande dessinée fantastique sont donc bien présents dans ce travail prodigieux. Imagination et mythologie se choquent et s’entrechoquent pour nous livrer une histoire entre Beowulf et Games of Thrones et qui n’a rien à envier à la série historique Vikings dans des mises en scène et des planches époustouflantes. Une épopée qui devrait ravir les amateurs du genre sans l’ombre d’un doute mais l’ombre des Draugar risque de vous entraîner aussi loin que nos valeureux héros avec une seule hantise… Devoir attendre le tome 2 pour connaître la conclusion de cette aventure !

Sur ce premier volume du diptyque Hel’Blar, c’est à nouveau un financement participatif sur Sandawe, une plateforme collaborative ou crowdfunding, qui a permis avec 480 collaborateurs et 44.030€ récoltés de concrétiser ce projet ; les auteurs disent avoir puisé l’inspiration dans « Thorgal », « Chroniques Barbares » de Mitton, le manga « Vinland Saga » de Makoto Yukimura, Got, et le jeu vidéo Skyrim… La première édition de cet album comporte un cahier graphique aux dessins inédits qui racontent la genèse et l’évolution du projet. Le tome 2, est prévu pour Juin 2018 en espérant que Ragnarök n’ait pas lieu d’ici là.

Ragnarök ? La fin des temps selon la mythologie Nordique. Après Fimbulvet, un hiver qui devrait durer trois ans, les glaces, la neige et le vent glacial viendront et alors se déclencheront les guerres entre les Dieux et les Géants de la glace sur le champ de bataille nommé Vigrid. Odin assisté des Einherjars résidant au Valhalla et, leur faisant face, Loki menant les Géants avec les « morts indignes » de Hel et ses fils Fenrir, le loup géant, et Jormungand, le serpent de mer sorti des eaux, qui l’accompagnent. Une guerre qu’Odin sait perdue d’avance mais l’Univers y survivra, ce qui est le primordial. Une fois le dieu tué par Fenrir, Thor par Jormungandr et les autres Dieux s’entretuant avec les Géants, un nouveau monde devant renaître. Deux humains, Lif et Lifthrasir trouveront refuge avant la bataille dans l’arbre d’Yggdrasil et pourront ensuite repeupler la terre… A la fin du monde, les morts monteront donc à l’assaut du royaume des dieux, avec l’aide des enfants de Loki, Hel, déesse des morts ; Fenrir et Jormungand. Mais c’est une autre histoire… Quoi que… Il fallait bien un peu de Mythologie Nordique pour appréhender cette sublime fresque médiévale d’épouvante et d’aventure par Odin.

Le petit plus BDE, la possibilité de télécharger gratuitement et en e-Book le story board de l’album pour tous ses acheteurs et l’inévitable lien Facebook.

En deux mots

Une oeuvre efficace et originale menée de mains de maîtres ès genre dans un univers fantasmagorique. Le Valhalla peut attendre…

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Sandawe de Hel’Blar T1 – Les Chasseurs de Draugar.