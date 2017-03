Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » L’Encyclopédie : 100 grands personnages de l’histoire (Collectif) – Quelle Histoire – 20€

Parution : 10/2016

Résumé

De Lucy à Lady Diana, une revue historique et chronologique de 100 grands noms qui ont marqué l’Histoire dans une encyclopédie ludo-éducative en bande-dessinée. Découvrez l’Histoire de Jules César, partez sur la route et les traces de Marco Polo, découvrez Gutenberg, inventeur de l’imprimerie, voyagez au siècle des lumières avec Voltaire, prenez les pinceaux de Van Gogh ou les ciseaux de Coco Chanel. 100 Personnages qui ont marqué à jamais l’Histoire et façonné le monde moderne dans une encyclopédie amusante pour les 6/10 ans, compilation des livrets individuels déjà parus et de nouveaux personnages. Une double page complète est consacrée à chacun de ces illustres personnages avec des informations qui vont à l’essentiel, des anecdotes historiques et un repère chronologique astucieusement positionné.

Notre avis

L’Histoire et son apprentissage est un véritable casse-tête pour les parents comme pour les enseignants. Les éditions Quelle Histoire semblent avoir trouver une vraie bonne idée dans cette grande encyclopédie et les 100 grands personnages. Tout semble avoir été pensé pour rendre attractif cette initiation à une matière qui rebute souvent nos chères tètes blondes. Les portraits dressés par les artistes qui ont collaboré à ce travail de compilation donnent envie avec une présentation simplifiée et qui va à l’essentiel. Plus que l’Histoire, le petit lecteur, partira rapidement à la découverte des civilisations, des cultures et des aventures de la petite et la grande Histoire. La petite par des anecdotes amusantes et la grande car il est évident que cette encyclopédie remplit pleinement son rôle pédagogique. Le recueil est agréable à compulser, d’excellente facture et ravira d’ailleurs les petits comme les grands. La prise en mains de cette encyclopédie est intuitive et même si associer la bande dessinée à l’Histoire ne date pas d’hier, la qualité des illustrations et la richesse des contenus associés font de ce livre une excellente approche ludo-éducative de culture générale. L’idée n’est pas d’être exhaustive mais bien de donner envie d’aller plus loin. Un regret néanmoins avec les choix de personnages puisque si celle-ci mentionne bien Bouddha, Jésus et Mahomet elle semble avoir fait l’impasse sur la première religion monothéiste… Étonnant alors qu’on trouve Anne Frank en page 193.

Les éditions Quelle Histoire , ce sont avant tout des passionnés pour que l’Histoire s’adresse au plus grand nombre dans une démarche de qualité labellisé « fabriqué en France » : conçu à Paris, imprimé à Toulouse et issu de ressources recyclées. On ne peut donc que saluer ce travail d’édition qui se veut novateur dans son approche en explorant la vie de grands personnages de l’histoire mais aussi, dans une offre élargie, d’avoir son propre guide de voyage, de faire découvrir les civilisations ou encore les mythologies aux plus jeunes. Une maison d’éditions qui propose d’ailleurs des supports multiples pour ses publications, des livres bien sûr, y compris une série en anglais, mais aussi des jeux, des applications numériques et même un magazine papier. Des livres que certains de vos enfants, ou petits-enfants, ont surement déjà croisé dans leurs classes de primaire. On est loin du temps de nos parents qui nous interdisaient, parfois, de lire de la BD sous prétexte de l’orthographe, « autres temps autres mœurs » mais finalement toujours avec du plaisir. Et le plaisir dans la lecture reste indispensable.

En deux mots

Une vraie mini-encyclopédie de plus de 200 pages pour découvrir, faire découvrir et aimer l’Histoire tout en travaillant sa culture sans s’en rendre compte.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Quelle Histoire de L’encyclopédie : 100 Grands Personnages de l’Histoire.

Lien vers la page Facebook de Quelle Histoire

Dans les Coulisses de la maison d’édition.