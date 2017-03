Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Contes Arabes en bandes déssinées – (Gaët’s, Ceka, Mabel,Collectif) – Petit à Petit- 14,90€

Contes Arabes en bandes déssinées – (Gaët’s, Ceka, Mabel,Collectif) – Petit à Petit- 14,90€

Parution : 02/2017

Résumé

Dix Contes Arabes mis en lumière et en bandes dessinées, accessibles aux plus jeunes avec des parcours thématiques qui se veulent pédagogiques et intelligibles, pour les enfants mais pas seulement.

Notre avis

Découvrir le monde arabe au travers de ses contes ancestraux mis en images est à n’en pas douter une excellente idée. S’ouvrir à d’autres cultures, c’est aussi un bon moyen de partager nos différences bien loin des clichés véhiculés par notre société. Étymologiquement « conte » vient du latin computare qui signifie « dénombrer », « tenir une liste ». Traditionnellement, le conte est un récit qui se transmet au fil du temps grâce à l’oralité…

Ainsi sont parvenues jusqu’à nous de nombreuses histoires plus ou moins morales et agrémentées de détails au fil du temps. Le monde arabe ne déroge pas à la règle et il est amusant de découvrir parmi ces dix historiettes toute la richesse d’un patrimoine souvent méconnu. A une époque où transmettre est primordial, c’est un véritable manifeste du « Vivre ensemble » souhaité par les éditions Petit à Petit pour découvrir parfois, comprendre souvent mais surtout se sensibiliser à une culture du monde arabe méconnue. Le collectif de dessinateurs et dessinatrices ayant travaillé à cet ouvrage rend la BD attrayante avec des styles variés. C’est aussi la richesse de ce travail pour les petits et pour les grands. Les parcours thématiques, 14 au total, sont des dossiers complets qui permettent une réelle compréhension de la culture et du monde arabe même si certains choix sont discutables dans ces dossiers documentaires car peut-être trop compliqués pour de jeunes enfants. Reste une œuvre complète et dynamique d’une série qui se promet riche et passionnante à partager.

En deux mots

Ludo-éducatif, de quoi raconter de belles histoires et s’ouvrir au monde intelligemment et en s’amusant. Etonnant !

Jean-Claude Attali

Lien vers la page petit à petit de Contes Arabes en bandes dessinées.