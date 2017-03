Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Proutchi, le nourson polisson (Tra’b, Fabz) – Auto-édition – 5,99€

Proutchi, le nourson polisson (Tra’b, Fabz) – Auto-édition – 5,99€



Parution : 02/2017

Résumé

Proutchi, c’est un peu comme T’choupi. Il a des amis, il va dans plein d’endroits amusants, il aime bien faire des farces. C’est un vrai coquin ce Proutchi ! Il a juste un tout petit défaut comparé au pingouin à la double bouche… Ben quoi, T’choupi est bien un pingouin, non ? Et il a un bec dans ce cas. Et sous son bec, il a une bouche. Donc il a deux bouches… Vaste débat. Enfin bref. Nous disions que Proutchi a un petit défaut par rapport à son homologue palmé : il est un tantinet trash. Il aurait plus tendance à faire des batailles d’acide que d’eau ou à jouer avec ses petits copains dans le mixer.

Notre avis

Proposant un livre pour enfants pour adultes, les auteurs jouent avec les codes : le format, le texte gnangnan, le style de dessin et même le nombre de pages. L’illusion est parfaite donc si vous avez de jeunes enfants, évitez de laisser traîner l’album pour éviter de répondre à la terrible question « Dis, il fait quoi le monsieur à la dame ? ». Le revers de la médaille ? L’album se lit aussi vite qu’un livre pour les mômes et, si vous êtes normalement constitué, vous n’allez pas le relire 12 fois chaque soir pendant trois mois à l’instar des aventures de Boum-Boum le biquet.

En deux mots

Bonne parodie mais bien trop courte, on en redemande !

Anthony Roux