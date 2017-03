Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Satanie (Vehlmann, Kerascoët) – Soleil – 22,95€

Parution : 10/2016

Résumé

En route avec une expédition au cœur de la terre pour retrouver Constantin, le frère de Charlie, perdu dans ces lieux deux mois plus tôt. Et c’est en compagnie d’un abbé progressiste (seul spéléologue de l’équipe), d’un éditeur et d’autres personnes éloignées du monde des souterrains que la folle équipée commence. Si Constantin était parti au cœur des ténèbres, c’était pour découvrir la Satanie et ses habitants. Son voyage et celui de ses sauveteurs en herbe ne vont pas se passer comme prévu et ce qu’ils vont découvrir va aller bien au-delà de toutes les croyances et théories échafaudées par l’Homme.

Notre avis

En général, lorsque Fabien Vehlmann travaille avec Marie et Sébastien Kerascoët, le résultat est à la hauteur. Satanie n’avait pas eu la chance d’être publié en intégralité il y a quelques années, laissant les personnages dans une situation périlleuse… Heureusement, cette intégrale offre enfin la fin à cette histoire hors norme. Le scénariste nous a créé une quête des plus improbables, des rencontres avec des créatures mystiques, des humains bien moins humains que les sataniens, des lieux aussi exceptionnels que dangereux… Et des personnages aussi attachants que déroutants. Comme toujours avec Vehlmann, le lecteur se laisse berner jusqu’à la dernière page…

Pour satisfaire nos yeux, le couple Kerascoët a créé un écrin à la hauteur de la tâche : un univers minutieux, arrondi et anguleux, rouge sang ou grisâtre, parfois accueillant et souvent rempli de dangers. Tout comme une fourmi devant trouver son chemin sur une montagne, les personnages évoluent dans un décor démesuré, impossible à appréhender sans prendre un peu de recul. Les personnages parfois esquissés avec seulement quelques traits parviennent alors à se fondre dans cette Satanie. Impossible de lâcher son album avant la fin.

En deux mots

Le cœur de la terre abrite l’Enfer. Mais quel Enfer ?

Anna Sam

