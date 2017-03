Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Tamara T15 (Darasse, Zidrou, Lou, Benbk) – Dupuis – 10,95€

Parution : 02/2017



Parution : 02/2017

Résumé

Un pèse-personne, c’est plus qu’un simple objet qui donne des chiffres soi-disant exacts de la masse corporelle d’un individu lambda. Le pèse-personne a aussi son âme et ses pensées, et celui de la famille de Tamara est même un sacré personnage. Il a un faible pour Tamara et sait lui faire plaisir en enlevant subrepticement quelques dizaines de grammes pour voir sourire la jeune fille en perpétuel surpoids. La joie et le sourire ne tiennent parfois qu’à un chiffre…

Plus loin, Tamara va rencontrer une égérie du mannequinat XXL et celle-ci va lui donner une vision bien plus positive de son corps. Diego va faire une apparition et qui sait ce qu’il adviendra du premier amour de Tamara…

Notre avis

Tamara grandit dans sa tête et dans son corps, ses complexes eux sont toujours aussi présents. Heureusement que des personnes positives vivent autour d’elles, lui montrant au quotidien que l’amour n’a que faire des bourrelets. En même temps, on voit aussi les complexes de la mère de Tamara, car l’enfant n’est pas la seule à en avoir…

Le dessin clair et aéré, aux contours si ronds et doux accompagnent toujours aussi bien la série même si les personnages grandissent.

En deux mots

Réseaux sociaux, mode et complexes format XXL pour Tamara.

Anna Sam

