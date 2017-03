Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » La Présidente T2 (Durpaire, Boudjellal) – Les Arènes – 20€

Parution : 10/2016

Résumé

A l’issue de son quinquennat, les sondages ne sont pas bon pour la Présidente Marine Le Pen (lire chronique du tome précédent). Un certain Mohamed Labbes issue de la société civile s’est imposé et a créé un Front Républicain rassemblant les figures politiques de droite et de gauche qui restent engagées. Face à cette menace, la présidente resserre l’étau sécuritaire et médiatique. Alors que les dérives violentes de cet état sécuritaire s’amplifie, tous les objectifs sont braqués sur les migrants et l’attentat qui survient à Lourdes… L’état d’urgence est renforcé, Labbes est arrêté pour intelligences avec une puissance étrangère… La France comme d’autres puissances occidentales s’enfoncent dans le Totalitarisme.

Notre avis

Deuxième opus de la série « La présidente » qui dessine le contour d’un genre nouveau : La science-fiction civique. François Durpaire et Farid Boudjellal se projettent dans la France post Marine Le Pen. Le résultat hyper réaliste est saisissant dans la manière dont ils peuvent percevoir l’évolution politique en France et dans le monde. Pour donner une exemple, au moment où l’album est sorti, la candidate aux élections américaines Hilary Clinton était donné victorieuse. Dans cet album, les auteurs voyaient déjà Trump au pouvoir (ils ne sont pas les seuls). Un livre qui, a quelques semaines des élections présidentielles en France, donne à réfléchir.

En deux mots

Au-delà des slogans et des (fausses) promesses politiques d’un avenir meilleur, cet album montre la manière dont la duperie prendra forme dans notre vie à tous : dans la violence et le chaos.

Alain Lamourette

Lien vers la page éditeur de l’album : La Présidente T2 – Totalitaire