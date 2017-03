Accueil » Autour de la BD » Anime » Masamune-kun no Revenge – Studio: Silver Link

Masamune-kun no Revenge – Studio: Silver Link

Début de diffusion: 05/01/2017

12 épisodes prévus, 8 épisodes parus au moment de la rédaction de la chronique

Intégralement disponible sur

Résumé

Pendant son enfance, Masamune Makabe était un enfant en surpoids, harcelé par ses camarades. Il jouait avec une belle et riche fille, Aki Adagaki, qui l’a rejeté lorsqu’il lui a déclaré sa flamme en le surnommant « Porcelet ». Quelques années plus tard, Masamune s’est construit un physique de « Beau Gosse », et revient dans le lycée d’Aki. Son objectif ? Se venger d’elle en la faisant tomber amoureuse de lui pour qu’il puisse à son tour la rejeter. Sa détermination ne va toutefois pas tarder à faiblir au fur et à mesure qu’il va se rapprocher de celle qui est surnommée « la Princesse Cruelle », connue pour envoyer balader tout homme s’approchant d’elle.

Notre avis

Cet anime est adapté d’une série à succès du même nom, parue il y a quelques années. Le pitch reste somme toute classique et nous nous trouvons dans un anime de type comédie romantique avec amourettes de lycéens. Présenté ainsi cela ne donne effectivement pas envie mais détrompez-vous ! Si ce n’est pas mon type d’anime de prédilection, je m’y aventure quand je suis en quête de nouveautés. En toute objectivité, si vous aimez bien le genre, vous apprécierez sans aucun effort car tout est présent avec une belle réalisation, des personnages avec un background intéressant…. donc ne prenez pas la peine de lire la suite de l’article et FONCEZ sur Crunchyroll.

Pour les autres, il faut que je vous en donne un peu plus (déjà un exploit que vous ayez cliqué sur cette chronique si vous préférez comme moi les anime plus « masculins »). Revenons donc au contenu : même si on devine d’ores et déjà par moment des orientations futures du scénario, on est de temps à autre surpris et donc on s’amuse assez facilement à se dire : alors ai je bien deviné ? Cela va-t-il se passer comme je le crois ? Et de fil en fil en aiguille, on se retrouve à avaler tous les épisodes à la suite ! Il faut dire que les deux principaux protagonistes ne manquent pas de charisme (à leur manière) : Masamune ex brebis galeuse devenu star du lycée et qui a sombré par effet de bord dans le narcissisme, et Aki beauté glaciale terriblement seule qui culpabilise au fond d’elle d’avoir martyrisé son ami d’enfance qui est devenue un Gargantua en secret. Saupoudrez cela par quelques personnages un peu agitateurs, du type de la servante agent double ou la secrétaire pulpeuse abusée des hommes qui prend sa revanche sur les hommes par transfert sur la Princesse Cruelle et vous vous retrouverez mine de rien avec une série qui accroche bien et se laisse voir sans problème. Bien entendu, l’ensemble est maximisé par le suspense qui est bien dosé et use/abuse du « ah non pourquoi ont-ils coupé l’épisode à CET instant? » Un conseil donc : si vous cliquez sur ce lien, deux options: soit vous détestez et n’irez pas jusqu’au bout de l’épisode, soit vous risquez de regarder tous les épisodes disponibles en une fois (je vous aurai prévenus).

Lien vers la fiche de la série sur :

En deux mots

Un très bon anime de type comédie romantique qui plaira aux fans du genre (mais pas que!).

Julien Jaccone