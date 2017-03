Accueil » Autour de la BD » Anime » Nyanbo! – Studio: Shirogumi

Nyanbo! – Studio: Shirogumi

Début de diffusion: 26/09/2016

21 épisodes parus au moment de la rédaction de la chronique

Intégralement disponible sur

Résumé

Cette série de courts épisodes (5 minutes) décrit le quotidien des NyanBo, petites créatures extraterrestres mystérieuses vivant au Japon qui partagent plusieurs similitudes avec nos chats terrestres (la queue, le côté mignon, leur goût pour les poissons et les croquettes de chat).

Notre avis

Une série toute mignonne d’épisodes courts qui plaira aux tout-petits (même s’ils n’arrivent pas à lire les sous-titres, il s’opère une sorte de fascination pour ces créatures somme toutes mignonnes). Il ne se passe effectivement pas grand chose vu la longueur des épisodes. Et au bout de 21, nous ne savons toujours quasiment rien des raisons de la présence des Nyanbo sur Terre à part qu’ils sont super mignons et qu’ils font des choses trop mignonnes…. Attention, cet anime est fortement déconseillé à ceux qui aiment regarder des vidéos de chat sur youtube au risque d’en tomber accroc et d’ensuite terminer toutes ses phrases par « Nyan* » (preuve que vous êtes gravement atteint). Je tiens donc à préciser que je ne regarde cet anime que parce que mes enfants aiment le regarder et que je ne les trouve absolument pas mignons… (hmm ai je été crédible?)

(*) Nyan est l’équivalent de Miaou au Japon et plusieurs animes mettant en scène des chats ou simili chats usant et abusant de ce terme, on le trouve ici évidemment dans le titre (mais pas que…)

En deux mots

Une bonne dose de Nyan et hop ça repart!

Julien Jaccone