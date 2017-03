Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » La Dynastie Le Pen (Dély, Coicault) – Delcourt – 16,95€

La Dynastie Le Pen (Dély, Coicault) – Delcourt – 16,95€



Parution : 03/2017

Résumé

Grand-papy Jean-Marie raconte sa vie à sa tendre arrière-petite-fille Olympe. Il va lui raconter sa jeunesse, sa « percée » en politique, l’amour que les gens lui portent, sa vie de famille, l’amour chéri de ses filles, sa vie de militaire et comment il a gagné toutes les guerres, comment la France entière l’admire et encore plein d’autres (presque) vérités. Et sur les genoux de son arrière grand-père, Olympe voit défiler la presque vérité de la dynastie de sa famille (Dallas ? Oui, presque…).

Notre avis

Sous couvert d’une histoire familiale, d’une biographie qui commence aux années 50, on découvre grâce à Renaud Dély (journaliste et directeur de rédaction de Marianne), l’envers du décor de la famille Le Pen. Bien sûr, tout n’y sera pas compté mais parfois juste évoqué, donnant envie d’aller fouiller un peu les articles de presse pour retrouver une information enrichie (d’ailleurs, une bibliographie en fin d’ouvrage aurait été la bienvenue). Ceci étant, on en apprend beaucoup et la manière racontée permet de mieux appréhender les évolutions du parti pris de chaque membre de la famille et alliés politiques, de comment le FN a changé (ou pas), des alliances et mésalliances, de l’appât du gain et du pouvoir des différents protagonistes.

Pour donner corps et vie au récit, Fred Coicault a créé des personnages légèrement caricaturés, aux grosses têtes et petits corps, le trait est un bon support au texte (très présent) et égaie les situations décrites. De ton monochrome, la couleur de fond change au fur et à mesure des chapitres (les années qui passent) ce qui permet de se repérer face aux périodes racontées.

En deux mots

Mieux comprendre le FN pour mieux le combattre, cet album donne des pistes pertinentes.

Anna Sam

