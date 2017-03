Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’ambulance 13 T6 (Ordas, Mounier, Bouet) – Bamboo – 13,90 €

L’ambulance 13 T6 (Ordas, Mounier, Bouet) – Bamboo – 13,90 €



Parution : 10/2015

Résumé

Louis étant grièvement blessé au visage à la fin de l’album précédent, ce tome traite de la question des gueules cassés et de leur insertion dans la société. Mais on approche aussi de la fin de la guerre avec la seconde bataille de la Marne, dernière grande offensive allemande, qui débute en mars 1918. La blessure de Louis lui procure un peu de répit alors qu’il n’en a pas eu beaucoup depuis sa mobilisation. Il se rapproche aussi d’Émilie et laisse enfin éclore ses sentiments pour elle. Mais ce serait trop beau si les Allemands ne bombardaient pas Paris avec leur fameux canon pouvant tirer à 120 km (que l’on nomme aujourd’hui par erreur Grosse Bertha).

Notre avis

L’ensemble est de bonne facture avec une mise en couleur travaillée qui laisse percevoir la boue, le sang et l’ombre. Le sujet est intéressant et permet d’aborder des thèmes peu connus. Toutefois, au bout de 6 tomes, une certaine répétition s’installe dans l’intrigue : les moments de paix sont rares et Louis retourne inlassablement au front alors que tous cherchent à en partir, allant toujours au-devant de nouveaux problèmes… La fin du tome 6 annonce un changement bienvenue, à moins que… Précisons aussi que l’album, comme les précédents, est accompagné d’un dossier documentaire réalisé par le Service de santé des armées, bien fait et bien illustré.

En deux mots

Une fin de cycle brutale, à l’image de la Grande Guerre, et un album toujours aussi bien documenté.

Jérôme Blachon

Lien vers la page Grand Angle : L’ambulance 13 T6 – Gueule de guerre