Hell West T2 (Lamy, Vervisch) – Sandawe – 13,50 €

Parution : 03/2016

Résumé

A l’ouest, rien de nouveau dit-on. Et bien si, justement. Les enlèvements de femmes et d’enfants se poursuivent et les Winnock, espèces de chauve-souris intelligentes utilisant la magie noire, se préparent à réveiller un monstre qui pourrait bien renverser le rapport de force entre les créatures du Hell West et les soldats des WSA (les White States of America). Le sergent Outburst et son acolyte indien Little ont du pain sur la planche, mais eux aussi vont trouver des alliés.

Notre avis

Quatre ans séparent la parution du tome deux du premier opus et Fred Vervisch y développe un style graphique complètement différent. Ainsi, si le premier évoque Sin City du grand Franck Miller, le second est traité à l’encre de chine diluée. L’un et l’autre album sont d’incontestables réussites graphiques.

Le propos est bien de montrer que la monstruosité se trouve de chaque côté du mur, entre un Ku Klux Klan qui pratique le trafic d’esclaves avec les créatures du Hell West, et celles-ci qui sacrifient les humains et les mangent. Heureusement, les femmes sont des étincelles de bon sens au milieu d’un déferlement de testostérone. Les albums sont bourrés de clins d’œil, que ce soit à des chansons ou à la série Les mystères de l’Ouest qui a enchanté les années 60 et 70, et le décalage de certains personnages est savoureux, en particulier le général Custer ou Buffallo Bill… On regrettera que l’histoire n’échappe pas à certains clichés comme le rôle des indiens, sages, persécutés et généreux comme il se doit, ou les femmes, forcément belles et avec du caractère.

En deux mots

Une série qui dépoussière le genre du western en y introduisant une bonne dose d’humour (noir) et de fantastique.

Jérôme Blachon

Lien vers la page Sandawe : Hell West T2 – Wendigo