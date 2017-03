Accueil » Autour de la BD » Logan

Logan

Date de sortie : 1er mars 2017

Réalisateur : James Mangold

Scénaristes : James Mangold, Michael green, Scott Frank

D’après le personnage créé par Len Wein

Producteurs : Hutch Parker, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg

Durée : 2h17

Genre : Action, Super-Héros

Année de production : 2017

Public : A partir de 12 ans

Distribué par : Twentieth Century Fox France

Résumé :

2029, la plupart des mutants ont disparu. Dans ce monde au bord de la rupture, on retrouve un Logan vieillissant et déprimé. Devenu chauffeur de limousine, il traîne sa carcasse et se cache du monde à la frontièremexicaine, où il s’occupe, avec le mutant Caliban d’un professeur X vieux et souffrant. La tentative d’exil de Logan va être anéantie lorsqu’une mystérieuse femme lui demande de s’occuper d’une jeune mutante et de l’emmener dans un endroit où elle sera en sécurité, l’Eden…

Notre avis :

Wolverine au cinéma, c’est comme le bon vin, il s’améliore avec le temps. Après un premier opus franchement mauvais et un deuxième plutôt moyen, James Mangold, tout en se démarquant de l’œuvre originale, nous offre un film tout à la fois sombre, brutal et poignant : une véritable réussite. Le futur dépeint fait parfois étrangement écho à notre propre monde et on y trouve une certaine profondeur, chose qui manque cruellement dans les dernières œuvres super-héroïques. On ne s’ennuie pas une seconde dans ce monde âpre et poussiéreux. Les acteurs, notamment Hugh Jackman et la jeune Dafne Keen, offrent un jeu impeccable où les émotions semblent authentiques. Ce film est une référence pour la saga X-men et pour le genre super-héroïque tout entier.

En deux mots :

Un western super-héroïque brutal et émouvant.

Adrien Béroud