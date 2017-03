Accueil » Adulte » Université-X2 (Carot) – Tabou – 13€

Université-X2 (Carot) – Tabou – 13€



Parution : 02/2017

Résumé

Après un réveillon torride à la montagne, Sonia et Alicia, fraîchement diplômées, débarquent à Barcelone. La quête d’un appartement et d’un job d’appoint pour en payer le loyer, sont l’occasion de nouvelles mésaventures scabreuses pour nos deux héroïnes au goût prononcé pour la luxure. Alicia fait un essai dans un magasin de prêt-à-porter géré par une responsable vicieuse, alors que Sonia se fait passer pour une tatoueuse russe : cette dernière risque fort, elle aussi, de devoir user de ses charmes pour s’en sortir et satisfaire les clients mécontents !

Notre avis

Une fois encore Manolo Carot ou Man (Alice au pays du chaos disponible également chez Tabou) puise dans ses souvenirs de jeunesse au cœur de la capitale catalane pour nous offrir des scénarii cocasses et tout à la fois excitants. Son style graphique, au service des poitrines généreuses et des étalons surmembrés, se révèle efficace. Comme l’illustrateur s’en explique dans la postface de ce second tome, c’est aussi l’occasion d’un regard affectueux et émouvant sur ces années à la légendaire revue érotique « Kiss comix », où jeune artiste, il a livré ses premières planches : ce fût un tremplin vers la carrière internationale qui est désormais la sienne ; dans un genre de BD plus classique (Millénium).

Difficile de ne pas être touché par la conclusion de ce recueil dont les historiettes et la galerie de personnages attachants nous divertissent incontestablement, non sans qu’on trouve au final une certaine profondeur.

En deux mots

Des tranches de vie savoureuses et humides.

Ludovic Grignion

