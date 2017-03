Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’Erection T2 (Jim, Chabane, Rieu) – Bamboo – 16,90€

Parution : 03/2017

Résumé

Retour sur la situation. Florent, le mari, a pris une pilule bleue magique pour donner un peu de vigueur à son membre viril. Léa, l’épouse, n’a pas du tout bien pris la chose et compte laisser Florent dormir sur la béquille. Alexandra, l’amie du couple, a frappé à la porte car son compagnon, Jean-Fab, l’a virée… Et pas de chance, Florent fantasme sur Alexandra. Pilule bleue, Alexandra sous la douche… Les ardeurs de Florent ne risquent pas de se dissiper. Que va-t-il se passer dans cet appartement ?

Notre avis

Quelques protagonistes, un huis-clos, des histoires de coucheries – ou de non-coucheries, les ingrédients du vaudeville sont là, sans les portes qui claquent. Il s’agit d’une banale histoire d’un couple ordinaire, une vie dramatique et comique, une vie normale. Et pourtant… Tout le talent des auteurs est de livrer ici un récit captivant : Jim, avec ses dialogues qui sonnent justes et Chabane, au style réaliste, donnant vie à ces personnages avec leurs calvities naissantes, leurs rides, leurs imperfections.

En deux mots

Un récit ordinaire et malgré tout passionnant.

Anthony Roux

