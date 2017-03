Accueil » Actualite-bd » Rencontres du 9ème Art, 14ème édition – Aix-en-Provence – 7, 8 & 9 avril 2017

La 14ème édition des Rencontres du 9e Art, festival de Bande Dessinée et autres Arts Associés, ouvrira ses portes entre Avril et Mai dans toute la ville d’Aix-en-Provence, avec en bonus : Le week-end BD qui aura lieu à la Cité du Livre les 7, 8 et 9 avril pour des rencontres et des séances de dédicaces avec une cinquantaine d’auteurs internationaux et des professionnels du livre.

Synthétisons : 14ème édition, 10 expositions, 9 créations, 10 lieux, 1 parcours graphique, 1 week-end BD, et le tout en entrée gratuite ?

C’est un peu court ?

Certes, alors revenons sur les évènements qui traverseront la cité du Roy René pendant ces deux mois à venir sous le signe du 9ème Art et d’artistes associés, issus de la scène contemporaine actuelle. Pour la quatorzième fois, Aix en Provence nous propose une nouvelle immersion dans le monde du dessin, de la bande dessinée et des Arts Graphiques. Le programme annoncé est alléchant avec les mêmes ingrédients qui ont fait le succès des éditions précédentes : de l’audace, du talent, des stars internationales, des partages, des découvertes, de la passion en une offre élargie pour apporter aux néophytes comme aux plus passionnés une folle envie de participer. Les rencontres du 9ème Art restent une aventure incroyable et incontournable au printemps. D’ailleurs, l’affiche du Festival nous invite à ce voyage et à l’aventure à travers les personnages de Simon Roussel qui s’est vu confier la réalisation de l’affiche 2017 ; une affiche qui se veut multiple et qui sera déclinée dans une chasse au trésor dans les rues de la ville auprès des commerçants participants pour réunir un jeu de cartes inédit à collectionner. Le festival a toujours énormément travaillé sa communication par l’image et cette édition n’a rien à envier à ses ainées.

Le festival, ce sont aussi des expositions à découvrir pendant deux mois, en avril et mai:

Dave cooper is back ! : Invité phare de cette édition, Dave Cooper fête son grand retour en France. Événement très attendu suite à la sortie de son film The Absence of Eddy Table ; une exposition exclusive pensée par l’artiste pour la Galerie Zola de la Cité du Livre d’Aix-en-Provence du 7 avril au 27 mai.

Bastokalypsen : Inédite en France, Bastokalypse est une immense fresque de 52 mètres, composée de 32 tableaux joints pour former un panorama unique qui revisite en mode ludique l’Apocalypse qu’ont imaginée les deux artistes suisses, M.S. Bastian et Isabelle L. A découvrir à La Fondation Vasarely du 7 avril au 20 mai.

Pierre La Police : à l’occasion de la parution, aux éditions Cornélius, des nouvelles aventures des Praticiens de l’Infernal. L’auteur inclassable nous propose de découvrir les origines des mutants qui ont fait le succès de cette série à partir de dessins originaux, archives, travaux numériques, projections et walldrawings inédits dans une toute nouvelle scénographie. A découvrir au Musée du palais de L’Archevêché du 7 avril au 20 mai.

Jochen Gerner chez Cézanne : l’artiste nous propose une relecture graphique surprenante des aventures de Tintin. Jochen Gerner décrypte la ligne claire de l’artiste et nous invite à une immersion inédite dans l’univers graphique de célèbre reporter et nous entraine dans une version étonnante et troublante dans l’esprit de son créateur. A découvrir à l’Atelier Cézanne du 1er avril au 28 mai.

Akissi : Marguerite Abouet et Mathieu Sapin présentent Akissi, petite sœur d’Aya de Yopougon, dans une expo pleine de petits bonheurs et pour le plus grand plaisir des plus jeunes. A découvrir à la Bibliothèque Méjanes du 7 avril au 13 mai.

Jakob Hinrichs : Proposée en partenariat avec le Centre Franco-allemand de Provence, l’exposition Jakob Hinrichs offre pour la première fois en France un large aperçu du talent de l’artiste ; il revisite, entre autres, le mythe de la création du monde… en 7 pages évidemment. A découvrir à la Galerie de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence du 7 avril au 28 mai.

Marco Tóxico : l’artiste bolivien propose une expo rétrospective sur sa production artistique et en tant qu’affichiste international renommé depuis 15 ans. Une exposition corrosive et colorée d’un homme devenu l’un des symboles de la scène artistique Sud Américaine. A découvrir à la Galerie Intuit’Lab du 7 avril au 22 avril.

Julien Rosa : il choisit de dessiner sur bloc-notes exclusivement et laisse son trait déambuler dans ce format qu’il s’impose, un dialogue s’installe. A découvrir à la Galerie Vincent Bercker du 1er avril au 29 avril.

Manuel : Travail expérimental et pseudo de son créateur, une expo décalée. A découvrir Chez Seconde Nature du 1er avril au 12 mai.

Nine Antico : une immersion dans l’univers très éloigné des clichés des nanas de Nine. A découvrir à la Galerie ESDAC du 7 avril au 29 avril.

Jamais un festival n’aura aussi bien porté son nom: » Rencontres… » Réservez vous du temps pour participer à l’aventure, le neuvième Art et ses arts associés vous invitent pendant deux mois sur Aix En Provence avec une offre riche de rencontres, d’évènements, de découvertes, d’ateliers et de surprises !!! Pour tous les âges, pour tous les goûts et toujours gratuitement… What Else… Début des festivités dès le premier avril et le 7, 8 et 9 avril pour un week-end BD Surprenant et Passionnant.

Retrouvez toutes les informations sur le site Officiel des rencontres du 9ème Art et suivez le festival et ses exclus en direct sur Facebook.

