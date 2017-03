Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les Codeurs de l’ombre T1 (Luen Yang, Holmes) – 404 Éditions – 7,95€

Parution : 01/2017

Résumé

Hopper est une étudiante « heureuse » de vivre depuis son déménagement : elle déteste son nouveau collège, ne supporte pas ses camarades de classe, n’aime pas les cours auxquels elle participe… La seule motivation qui la pousse à aller en cours se trouve être des chiffres couvrants la plupart des murs du collège, ainsi que la mystérieuse porte fermée à clef par un cadenas qu’elle découvre par erreur. Elle ne peut que remarquer l’empressement du gardien pour réprimander quiconque cherche à l’ouvrir… Hopper ne peut que se demander ce que le collège cherche à cacher.

Notre avis

Une idée forte intéressante permettant au lecteur de comprendre en s’amusant comment fonctionne les bases du langage binaire et se diriger progressivement vers la langage LOGO. Ces histoires ludiques sont rares et c’est toujours avec plaisir d’en découvrir de nouvelles. Tout au long des chapitres, nous avons une explication sur un langage précis qui nous entraîne sur une énigme. Nous pouvons ainsi faire une pause dans notre lecture pour déchiffrer l’énigme avant de découvrir la solution au début du chapitre suivant. On se laisse surprendre par le coté interactif de cette bande dessinée.

En deux mots

Une histoire interactive qui mélange l’amusement et la réflexion sur le langage LOGO.

Mélodie Landes

Lien vers la page 404 Editions : Les codeurs de l’ombre.