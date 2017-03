Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Le Grand Molière illustré (Guillot) – Editions du Chêne – 14,90€

Le Grand Molière illustré (Guillot) – Editions du Chêne – 14,90€



Parution : 03/2017

Résumé

Qui a écrit : « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » ? Ou bien « Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. » ? Ou encore, « Tous les vices à la mode passent pour vertus. » ? Bon, la réponse est donnée dans le titre de cet article, ce n’était pas bien difficile. Molière, Jean-Baptiste Poquelin ou JB pour les intimes. Tous les collégiens de France ont lu au moins une de ses œuvres (ou au moins un résumé). Mais pensez-vous réellement tout connaître de sa production ?

Notre avis

Après Shakespeare, Caroline Guillot consacre un ouvrage à Molière, homme de lettres et comédien du Grand Siècle, celui de Louis XIV. Présentation du contexte historique et artistique de cette époque, principales pièces et leurs intrigues, figures emblématiques du moment, tout y passe. Ce livre permet d’être une bonne ouverture, assez accessible, pour mieux connaître Molière et son œuvre. On se rend bien vite compte que ses thématiques sont intemporelles.

En deux mots

« On ne meurt qu’une fois, et c’est pour si longtemps »… donc autant ne pas mourir trop bête.

Anthony Roux

